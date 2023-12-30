شركة ماكينزي “MCkinsey” توافق على تسوية بقيمة 78 مليون دولار أمريكي بسبب الأفيون

سيتعين على شركة ماكينزي الأمريكية الإدارية دفع 78 مليون دولار أمريكي في تسوية للدعاوى القضائية التي تم رفعها ضدها وذلك بسبب تقديمها المشورة الإدارية والتسويقية لشركات تصنيع الأدوية ومسكنات الألم والذي يدخل عنصر الأفيون في تصنيع منتجاتها بشكل أساسي ما يتسبب في تعرض الكثير من مستهلكيها للإدمان، وقعت المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو اتفاقا مقترحا وذلك بشأن الاستشارات الإدارية والتسويقية التي تقدمها شركة ماكينزي للكثير من الشركات التي تقوم بتصنيع مسكنات الألم التي تؤدي للإدمان بسبب دخول عنصر الأفيون في تصنيعها وأبرز تلك الشركات هما شركتا “جونسون أند جونسون” و “بوردو فارما”.

يذكر أن شركة ماكينزي هي شركة استشارت إدارية وتسويقية أمريكية، تقوم الشركة بتقديم المشورات الإدارية التسويقية للعديد من الشركات في مختلف المجالات وكانت الشركة قد أثارت الجدل عدة مرات بسبب تعاونها في تقديم المشورة الإدارية والتسويقية للشركات التي تقوم تصنيع الأدوية عبر إدخال الأفيون ضمن تركيبتها.

وكانت الكثير من الحكومات الولائية والمحلية الأمريكية قد رفعت دعاوي ضد شركة ماكنزي مطالبين بتعويضات عن مليارات الدولارات الضريبية التي تنفقها على مكافحة تفشي استهلاك الأفيون بسبب مسكنات الألم، يقول المدعون بأن المستهلكين يدفعون ثمن المواد الأفيونية الموصوفة طبيا بدلا من العقاقير الطبية الأكثر أماناً والتي لا تسبب الإدمان والذي هي في نفس الوقت منخفضة التكلفة بما في ذلك مسكنات الألم التي لا تستلزم الحصول على تقرير علاجي من طبيب والتي يمكن استخدامها بشكل آخر في الكثير من الأحيان، يدفع الكثير من الناس للعلاج باستخدام لتلك الأدوية التي تسبب الإدمان.

وافقت شركة التسويق الأمريكي على تسويق بقيمة 78,000,000 دولار ومن المنتظر أن توافق المحكمة على تلك التسوية، يذكر أن شركة ماكينزي كانت قد قامت بدفع 641 مليون دولار من قبل لتسوية سابقة، كما قامت بدفع 230 مليون أخرى لتسويات لحكومات أمريكية محلية كما قامت بدفع تسوية أخرى لقبائل من الأمريكيين الأصليين، كانت الدعوى الجماعية الأخيرة والتي تخضع للموافقة القضائية قد رفعت من قبل الكثير من الأطراف من شركات التأمين التي تقدم مزايا صحية ومزايا والرعاية الاجتماعية ويقول المدعون بأن شركة ماكنزي تلعب دورا كبيرا في انتشار استهلاك المواد الأفيونية التي تسبب الإدمان من خلال مساعدة شركات الأدوية التي تقوم بتصنيعه وبشكل خاص شركة “بوردو فارما” التي تقوم بتصنيع منتج شهير يدخل الأفيون في تصنيعه بشكل أساسي ويسبب الإدمان، وتأتي موافقة شركة ماكنزي بالتسوية على الرغم من عدم اعترافها بارتكاب أي مخالفات وتؤكد الشركة إيمانها بشرعية عملها السابق وسلطت الضوء على التزامها في عام 2019 بالتوقف عن تقديم المشورة للعملاء بشأن أي أعمال تتعلق في المواد الأفيونية، تنتظر العديد من الجهات الحصول على تسويات مالية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار وهم من المتضررين بسبب شركة ماكينزي من شركات لتصنيع الأدوية والكثير من سلاسل الصيدليات.

يذكر أن الأفيون هو مادة تستخرج من ثمرة الخشخاش وهو مادة مخدرة تسبب الإدمان ويدخل لأفيون في صناعة الهيروين وبعض المواد المخدرة الصناعية الأخرى، يستخدم الأفيون في صناعة العديد من المستحضرات العلاجية وهو سلاح ذو حدين حيث يسبب الإدمان بشكل كبير، لقي حوالي 645 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية حتفهم بسبب جرعات زائدة من الأفيون بين عامي 1999 و2021.