أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية (العال) يوم الجمعة عن تعليق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا وذلك ردًا على القضية التي رفعتها بريتوريا في محكمة العدل الدولية.

وقد طالبت جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية نتيجة للعملية العسكرية التي قامت بها في قطاع غزة.

شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بسبب القضية المرفوعة ضدها

وقد أوضحت شركة (العال) بأنها سوف (تعلق مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ ابتداءً من نهاية شهر مارس، ويرجع هذا القرار إلى الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في الطلب على الرحلات)، بسبب اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية التي تقدم خدمتين أسبوعيتين بدون توقف إلى جوهانسبرغ، بأنها سوف تقوم بتغيير الطائرات التي تستخدمها في هذا المسار، وذلك لتوسيع الوجهات الحالية والبحث عن مسارات جديدة.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية، حيث سيتم إصدار قرار أولي في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويتوقع معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكمًا وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في هذا الصدد.