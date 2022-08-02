شركات تعدين البتكوين تحت ضغط انهيار الأسعار

بسبب انخفاض سعر البتكوين وارتفاع تكاليف الطاقة، اضطرت الشركات العاملة في مجال تعدين البتكوين إلى أن تستعمل المخزون الذي بحوزتها من العملات المشفرة من أجل تغطية التكاليف، فيما قام عدد كبير من معدني عملة البتكوين ببيع جزء من إجمالي ما أنتجوه في الفترات السابقة، مؤيداً ذلك إلى مزيد من تراجع في سعر البتكوين.

زادت الظروف سوءاً على معدني البتكوين مما أجبرهم على بيع ما يقرب إلى 100% من إنتاجهم، وزاد الأمر سوءاً بعد انخفاض سعر البتكوين الحاد في شهر مايو الماضي.

خلال عام 2021 تضاعفت أعمال التعدين بسبب تضاعف قيمة البتكوين لأكثر من أربعة أضعاف، مما زاد من الضغط الواقع على هوامش الربح للمعدنين بسبب صعوبة عملية التعدين.

ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً كان اللاعب الأبرز في التأثير على معدني البتكوين، فمعدني البتكوين يحتاجون إلى الكثير من الكهرباء من أجل الأجهزة الخاصة بعملية التعدين، ونجد أن أسعار الأسهم الخاصة بشركات التعدين التي تم إدراجها في البورصة الأمريكية قد انخفضت بنسبة تزيد عن 59% هذا الربع من العام، مقابل انخفاض سعر البتكوين بحوالي 53%.

تأكيداً على الانهيار الذي تتعرض له شركات التعدين، نجد بيع شركة كور سيانتيفك لحوالي 7000 بيتكوين، بتكلفة 23 ألف دولار للبتكوين الواحد، فيما باعت شركة الجو بلوكتشين ما قيمته 15.6 مليون دولار من العملات المشفرة.

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ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية في أسعار العملات المشفرة، لكن تظل الأزمة موجودة لشركات التعدين، فمع استمرار الانهيار في أسعار البتكوين وازدياد أسعار الطاقة، سنجد إفلاس كثير منها في الفترة القادمة.

أخيراً، هل قمت بتعدين أو تداول البتكوين، وما هو توقعك لسعر البتكوين في الفترة القادمة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.