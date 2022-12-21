شرطة نيويورك تحبط محاولة سرقة منزل النجم العالمي روبرت دي نيرو وهو بالداخل مع أسرته

تمكن رجال الشرطة بمدينة نيويورك من إحباط محاولة سرقة منزل نجم السينما العالمي روبرت دي نيرو خلال تواجد النجم العالمي بداخل منزله بصحبة أسرته.

وقالت الشرطة في بيان صحفي اليوم أنها تمكنت من القبض على السارق والذي اتضح فيما بعد أنها سيدة تبلغ من العمر 30 عاما.

وكانت السارقة شانيس أفيليس تبتسم للكاميرات خلال نقلها من مقر مركز شرطة نيويورك إلى مقر محكمة مانهاتن للمحاكمة على جريمة السرقة واقتحام المنزل.

وتمتلك السيدة سجل حافل بالاجرام من الاعتقالات والسطو المسلح وتم محاكمتها في العديد من القضايا خلال الأعوام الأخيرة تشمل عشرون من حالات السطو من بينها ستة عشر محاولة سطو مسلح تم القبض عليها خلال العام الماضي فقط وتصنف بأنها أفضل لصوص السطو المسلح في مدينة نيويورك.

وقالت الشرطة ان المتهمة قامت بمحاولة الدخول إلى العديد من العقارات التجارية في الجانب الشرقي من منطقة مانهاتن أحد الضحايا التجارية بمدينة نيويورك قبل أن تضع نصب عينيها منزل النجم دي نيرو البالغ من العمر 79 عاما والواقع في إيست 65 ستريت والتي قامت بمحاولة اقتحامه قرابة الساعة 2:45 صباحا.

وكان شهود العيان قد قالوا للمحققين أنهم شاهدوها في البداية وهي تنزل من السلالم الخارجية إلى المنزل وتم الاتصال بالشرطة التي اقتحمت المنزل من خلال مدخل الطابق السفلي الذي كان عليه علامات واضحة للدخول عنوة وتم القبض عليها ولم يكن دي نيرو وبناته على دراية بوجود أحد بالمنزل.