شراكة استراتيجية بين السعودية وأوزبكستان لتطوير مشروع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقدرة 800 ميغاواط
في خطوة تعزز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، وقعت شركة أكواباور السعودية، المتخصصة في توليد الطاقة وتحلية المياه، اتفاقية مع الحكومة الأوزبكية لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر متكامل بقدرة 800 ميغاواط، وتم التوقيع على الاتفاقية في الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الطاقة، والاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية.