شخصيات مجلة التايمز الأكثر تأثيراً في العالم للعام 2021

أطقت مجلة التايمز الأمريكية أمس الأربعاء قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم للعام 2021 وذلك في نسختها السنوية، وشملت القائمة عدداً من الشخصيات العربية والشرق أوسطية والتي تم تصنيفها عل أنها من بين أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم للعام الجاري.

تصدر دوق سايكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قائمة مجلة التايمز لأكثر الشخصيات العالمية تأثيراً للعام 2021، وقالت مجلة التايمز عن الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما يعتبران رمزاً للنضال وكان الثنائي قد أثارا الجدل قبل أشهر بعد مقابلتهما الشهيرة مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

أسماء في قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة:

سياسة:

الأخوين مُنى ومحمد الكرد:

اختارت صحيفة التايمز الناشطة الحقوقية منى الكُرد وشقيقها محمد الكرد في قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في العام 2021، وتحولت قضية اعتقال السلطات الإسرائيلية للأخوين منى ومحمد الى قضية رأي عام قبل أشهر قبل ان تفرج عنهما سلطات الاحتلال.

رئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن:

اختارت صحيفة التايمز الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا، ولعل لتنصيب بايدن في مطلع العام 2021 أثر في جميع أنحاء العالم، ويذكر بأن الصحيفة اختارت نائبته أيضاً.

كمالا هاريس:

اختارت التايمز نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لتكون إحدى أبرز شخصيات العام، وكانت هاريس قد نُصبت نائبة للرئيس الأمريكي بايدن يوم 20 يناير 2021.

الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب:

أحد أجدر الشخصيات بالذكر في قائمة صحيفة التايمز السنوية، أثر ترامب في العديد من أتباعه ومناصريه وأقنعهم باقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير هذا العام.

نفتالي بينيت:

اختارت صحيفة التايمز رئيس دولة الاحتلال نفتالي بينيت كأحد الشخصيات المؤثرة، وتولى بينيت منصب رئيس وزراء الاحتلال خلفاً لنتنياهو.

فن:

بيلي إيليش:

اختارت صحيفة التايم المغنية الأمريكية البالغة من العمر 19 عاماً بيلي إيليش لتكون من بين أبرز الشخصيات هذا العام ووضعت صورتها على غلاف إحدى النسخة السبعة التي صدرت بها المجلة هذا العام.

بريتني سبيرز.

أعمال:

إيلون ماسك:

يعتبر ماسك بلا شك أحد أبرز شخصيات هذا العام، واستفاد رجل الأعمال الكندي – الجنوب أفريقي من جائحة كوفيد 19 ليثبت نفسه كأحد أغنى الشخصيات هذا العام.

تكنولوجيا:

يين سونغ هوانغ:

أختِير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيفيديا ليكون أحد أبرز شخصيات العام.