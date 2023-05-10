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شبكة “لينكد إن” تستسلم أمام تحديات الصين وتسرح 716 موظفا، و”مايكروسوفت” تعلق

هاجر بلتاجي

أعلنت شبكة “لينكد إن” المتخصصة في عالم الأعمال يوم الثلاثاء إلغاء تطبيقها المتاح في الصين، وقد عزت شركة “مايكروسوفت” المالكة للشبكة هذا القرار إلى وجود منافسة شرسة وبيئة اقتصاد صعبة في الصين.

بسبب الرقابة والتشريعات المحلية الصارمة

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تعد “مايكروسوفت” إحدى الشركات الأميركية القليلة التي نجحت في إطلاق شبكة اجتماعية في الصين، على الرغم من الرقابة التي تفرضها السلطات والقواعد المحلية الصارمة. 

فكانت “مايكروسوفت” تقدم للصين نسخة معينة من “لينكد إن” في محاولة منها للإمتثال لهذه القواعد الصارمة. وفي عام 2021، قامت الشركة بإيقاف تطبيق “لينكد إن” في الصين، وقد أوضحت الشركة أن هذا التوقف بسبب وجود بيئة تشغيل صعبة وشروط إضافية للامتثال للأنظمة.

نسخة مخصصة للصين

استبدلت “مايكروسوفت” التطبيق بنسخة محلية ومبسطة من المنصة تسمى “إن كارير”، والتي تسمح للمهنيين المحليين بالبحث عن الوظائف والتقدم إليها، بالإضافة إلى استمرار اتصالهم بشبكاتهم.

في بيان صادر عن الشبكة الاجتماعية أمس، أعلنت أنها قد اتخذت قرارا بإلغاء تطبيق “إن كارير” بدءاً من 9 أغسطس 2023 بعد دراسة متأنية.

وأوضح البيان أنه على الرغم من التقدم الذي حققته شبكة “إن كارير”، فقد واجهت منافسة شرسة وبيئة اقتصادية صعبة، مما دفع الشبكة إلى اتخاذ قرار نهائي بوقف هذه الخدمة في الصين.

منذ فترة طويلة، حظرت السلطات الصينية معظم تطبيقات الشركات الأمريكية العالمية مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب، وذلك بسبب عدم امتثال هذه الشركات للتشريعات المحلية الصارمة.

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هاجر بلتاجي

طالبة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أعشق التدوين في العديد من المجالات، وأهتم بكل ما هو جديد وممتع.

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