شبكة أمريكية تكشف تأثير إعتراف كبرى الدول بفلسطين على إسرائيل

أكد تقرير صادر عن شبكة “سى إن إن” الأمريكية إن اعتراف فرنسا ودول غربية أخرى بـ الدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة خطوة تزيد من عزلة إسرائيل الدولية فى الوقت الذى تمضى فيه فى أهداف حربها القصوى على غزة، وتوسع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.

مؤتمر حل الدولتين

وكشفت موناكو ومالطا ولوكسمبرج دعمهم للخطوة فى مؤتمر حل الدولتين فى نيويورك، الذى ترأسته فرنسا والسعودية. كما أعلنت بلجيكا اعترافها، لكنها قالت إنه لن يكون له تأثير قانونى حتى يتم إبعاد حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وتحدث ماكرون فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين،  مؤكدًا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذى سيسمح لإسرائيل بالعيش فى سلام، واصفاً الخطوة بأنها هزيمة لحماس.

وقال ماكرون: يجب أن نقوم بكل ما يمكننا للحفاظ على كل فرص حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب فى سلام وأمان.

الدولة الوحيدة التي لم تعترف بفلسطين

وأوضحت سى إن إن أن إعلان فرنسا يجعل الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل، هي العضو الدائم الوحيد فى مجلس الأمن الدولى الذى لا يعترف بالدولة الفلسطينية.

كما نقلت الشبكة عن دانيال فورتى، المحلل البارز فى مجموعة الازمات الدولية قوله إن الخطوة الأخيرة من العتراف تعزز مدى شذوذ إسرائيل والولايات المتحدة فى هذه القضية مقارنة بباقى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن محاولات فلسطين للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بها كعضو كامل بدأت فى عام 2011. وتحمل الآن وضع دولة مراقبة غير عضو منذ نوفمبر 2012.

ومن أجل أن تصبح عضواً دائما يجب أن تحصل فلسطين على تصويت 9 دول على الأقل من الـ 15 الأعضاء فى مجلس الامن لصالح وعدم اعتراض أى من الدول الخمس دائمة العضوية، وهى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

