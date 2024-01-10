شاهد| موقف إنساني يُظهر شهامة مصريين تجاه فسلطنيين عبر الحدود

يعاني سكان قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة، جعلتهم يفترشون الأرض على الحدود المصرية وفي المناطق بعيدًا عن أماكن إطلاق النيران والقصف الإسرائيلي المتواصل، حيث أصبحوا في حاجة دائمة لأي داعم يُقدم لهم، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، شهامة المصريين على الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة، من خلال تقديم الدعم المطلوب وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى مدهم بأسلاك كهربائية لتمكينهم من شحن هواتفهم المحمولة.

شاهد| موقف إنساني يُظهر شهامة مصريين تجاه فلسطنيين عبر الحدود

مصريين يمدون فلسطينيين بأسلاك كهربائية

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من المواطنين المصريين على الحدود مع قطاع غزة، وهم يقومون بجلب مولدات كهربائية وحاولوا مد أسلاك كهربائية عبر فتحات السياج، من أجل تمكين الفلسطينيين من شحن هواتفهم المحمولة، ومدهم ببعض وصلات الكهرباء، لرفع المعاناة عنهم.

عند الحدود بين مصر و غزة. مصريون جلبو مولدات كهربائية وحاولو مد اسلاك كهربائية عبر فتحات السياج لتمكين الفلسطينين من شحن هواتفهم بالجانب الفلسطيني من الحدود. الكهرباء مقطوعة عن القطاع من بداية الحرب. pic.twitter.com/6CxHg4S08c — Hanzala (@Hanzpal2) January 10, 2024

ويُظهر مقطع الفيديو أيضًا الذي تم التقاطه من قبل كاميرات أحد الفلسطينيين، تجمع عشرات المواطنين عند السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، في الوقت الذي يقوم بها عدد من المصريين من سيناء بمد أسلاك من مولدات كهرباء أحضروها للحدود، لوم يقف الأمر عند ذلك فقط، بل قاموا بمدهم بعبوات مياه وطعام، حيث تقوم في تلك المنطقة العديد من العائلات الفلسطينية خيامها على الرمال، بحثا عن مأوى من الضربات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتم تداوله مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن إعجابهم بشهامة المصريين ووقوفهم بجانب الضعفاء من الشعب الفلسطيني الذي يعاني أزمة لم شهدها من قبل.

ومن ناحية أخرى، تواصل القوات الإسرائيلية قصفها المتواصل على قطاع غزة، مستهدفة جميع مقومات الحياة، وطال القصف أيضًا منازل وتجمعات المدنيين الفارين من الحرب، الأمر الذي أدى إلى أسقاط مئات الشهداء والمصابين يوميًا، في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي الضغط على تل أبيب من أجل وقف استهداف المدنيين والتوصل إلى هدنة لوقف الحرب الطاحنة.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بعض مقاطع الفيديو التي توثق استهدافها لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي، وتمكنهم من قتل عدد منهم، سواء في أكمنه أعدوها لهم أو من خلال القنص المباشر، بالإضافة إلى استهداف عدد من الآليات العسكرية المتوغلة في محاور القطاع المختلفة، وتُظهر المقاطع لحظة استهداف الآليات بصواريخ الآر بي جي والياسين وتفجيرها في الحال، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي مؤخرًا إلى سحب بعض الأولية من القطاع وإعادة تمركز القوات تمهيدًا لانسحاب يلوح في الأفق.