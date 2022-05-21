شاهد ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل Moon Knight واستكمال الحوار الممتع مع المخرج “محمد دياب”

نواصل متابعة الحوار الشيق الذي تم مع المخرج المبدع “#محمد_دياب” حول كواليس العمل أثناء إخراج المسلسل العالمي #Moon_Knight، والذي يتناول فيه كيفية التقدم بمشروعه إلى #استوديوهات_مارفل، وكيف فاز بالعمل معهم متخطيا أكثر من 200 متسابق، وكيف كان اختياره للممثلين العالميين والمصريين المشاركين في العمل.

تحدث أيضا محمد دياب عن “فريق دياب” المعاون له، وهم جميعهم من الكوادر الفنية المصرية.

في موضوع اليوم نتعرف على المزيد من المعلومات وما ينتظره وما يحلم به في المستقبل القريب.

تقديم موسم جديد من مسلسل Moon Knight

ثار تساؤل إن كان هناك نية لإنتاج جزء جديد من المسلسل، خصوصا وأن الجزء الأول انتهى نهاية مفتوحة.

يجيب المخرج “محمد دياب” على هذا التساؤل بقوله أنه لا يمتلك إجابة على هذا التساؤل في الوقت الحالي، ذلك أن خطط مارفل لا يتم التصريح بها، ولأن مارفل غير تقليديين، بمعنى أن نجاح مسلسل بشكل كبير ليس من الضروري أن يتبعه جزء آخر. فما أن يتم تحويل المسلسل إلى فيلم، أو أن يشارك سوبر هيرو آخر في البطولة. لكن في اعتقادي أنه سوف يكون هناك موسم آخر لمسلسل Moon Knight، ولو كان لي نصيب في العمل به، سوف يكون التصوير في مصر ضمن أولوياتي.

احتمال العودة للدراما المصرية

عن خطط “محمد دياب المستقبلية بعد انتهاء العمل في مسلسل Moon Knight يجيب “محمد دياب” أن عمله في الدراما المصرية هو هاجسه الأول، وثقافته الحقيقية، وأن مثله الأعلى في هذا المجال هو المخرج المكسيكي المشهور “آلفونسو كوارون” حيث نجح في الحصول على الأوسكار عن فيلم أمريكي منذ عدة سنوات كأفضل مخرج، ثم حصل على نفس الجائزة عن أفضل مخرج فيلم أجنبي، وهو فيلم “روما”، واستطاع أن ينجح في الجمع بين عمله في هوليود وفي بلده المكسيك. ويأمل “دياب” أن يجمع بين عمله في هوليود وعمله في مصر، محاولا الوصول بالفيلم المصري إلى العالمية.

الفارق بين العمل في هوليود والعمل في مصر

يحدد “محمد دياب” الفارق بين العمل والإمكانيات في هوليود ومصر، حيث يرى أن مصر بها إمكانيات بشرية أكثر من رائعة، سواء في التمثيل أو الإخراج، وأيضا في الأمور الفنية مثل التصوير والإضاءة والمونتاج وغيرها من الأدوات الفنية، لكن الفارق الذي لا يمكن تجاهله هو الإمكانيات المادية والأموال التي يتم إنفاقها على التحضير للعمل والوقت الكافي لإنجاز العمل بشكل ناجح. فالتفاصيل الصغيرة يتم العناية والاهتمام بها بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال أن مسلسل Moon Knight المكون من 6 حلقات استغرق التحضير له ثمانية اشهر. ولكن إذا تم التحضير للعمل جيدا يكون الدخول إلى حيز التنفيذ والتصوير يتم بصورة أسهل بكثير.

هنا يأتي دور الجهة المنتجة، والتي يجب أن تكون مقتنعة تماما بجدوى العمل، وقدرته على تحقيق النجاح وتحقيق الأرباح التي تغطي التكاليف بشكل كبير.

من الضروري أيضا أن يكون المخرج قادر على الصبر لسنوات عديدة حتى يأتي العمل المناسب الذي ينقله نقلة كبيرة، وهذا ما حدث له، حيث بعدت المسافة بين مسلسل Moon Knight والعمل السابق له 5 سنوات كاملة، لكنها كانت كافية لأن تفتح له أبواب هوليود ومارفل.

أيضا العمل في هوليود يتم وفق منظومة محددة، لذلك فالنتائج غالبا مضمونة. أما العمل في مصر فالنجاح فيه استثنائي.

هل لدينا في مصر إمكانيات لإنتاج عمل شبيه بمسلسل Moon Knight؟

يجيب “محمد دياب” على هذا التساؤل بإننا في مصر لدينا الكثير من الإمكانات البشرية الواعدة. لكن المشكلة الحقيقية في توفير الإمكانيات المالية. على سبيل المثال فإن هوليود ليس لديها كافة الإمكانيات الفنية، لكن الأموال يمكنها أن تستكمل الإمكانيات المطلوبة. عن نفسي لو وضعت بين يدي ميزانية 160 مليون دولار أمريكي في مصر يمكنني أن أنجز مشروع في مستوى Moon Knight، وسوف أستعين بالخبرات الأجنبية التي أستكمل بها الخبرات المصرية.

كيف يمكن أن تصل الأعمال الفنية المصرية إلى العالمية؟

يرى المخرج “محمد دياب” أن العالمية تعني إنتاج عمل عابر للقارات، يترك أثره على ناس وثقافات ولغات مختلفة. و#هوليود تعتبر أحد مظاهر العالمية، ولنا تجربتين ناجحتين في مجال العالمية، وهما فيلم اشتباك الذي تم به افتتاح مهرجان “كان” وتم بيعه في أكثر من 60 دولة، وأيضا فيلم “أميرة” الحائز على جائزة في مهرجان “#فينيسيا”، والفيلمان من إخراج “محمد دياب”.

أما عناصر الوصول للعالمية، فهي الاختيار الجيد لقصة حقيقية أنت مؤمن بها، واستخدام لغة بصرية عالمية، يمكنها أن تعبر الحدود وتؤثر في الجميع.

فتح مجال التصوير في مصر

لكي ينجح مجال التصوير في مصر يجب أن يرتبط ذلك بتسهيلات حقيقية، فهناك الكثير من الأعمال التي يمكن تصويرها في مصر، ولكن العقبات الكبيرة التي تقابل ذلك، تجعل المنتجين والمخرجين يتحولون إلى مواقع تصوير مشابهة. مطلوب منح المزيد من التسهيلات حتى تكون جاذبة للمزيد من الأعمال الفنية التي تصور في مصر.

أعمال ذات صلة

شاهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight واستكمال الحوار مع المخرج”محمد دياب”

شاهد ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight والانبهار بالموسيقى المصرية

رحلة نجاح المخرج الهوليودي محمد دياب إلى العالمية وملخص الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight

كيف وصل “محمد دياب” للعالمية مع ملخص الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight

شاهد ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل Moon Knight

https://www.youtube.com/watch?v=mtDomO6oBcE