شاهد| مصر توجه أقوى رسائلها بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري بغزة.. وتحذر من حرب مدمرة

تواصل مصر توجيه رسائلها القوية، والكشف عن موقفها الحاسم والرافض للحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة، ورفضها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وهذه المرة عبر السفير أسامة عبد الخالق مندوبها بالأمم المتحدة.

مصر توجه أقوى رسائلها بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري بغزة بوابة الأهرام

رسائل جديدة قوية من مصر

وشدد السفير المصري بالأمم المتحدة على ضرورة وقف استهداف المدنيين وضرب البنية التحتية بقطاع غزة، قائلًا لقد طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين من قتل وإبادة واستهداف جميع مقومات الحياة في القطاع.

وشدد عبد الخالف، إنه لا للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، كما يجب وقف إطلاق النار بأسرع وقت، منعًا لتوسيع دائرة العنف في كل مكان، قائلًا: نشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين، ووقف اعتداءات المسلحين من المستوطنين التي ساهمت في زيادة الاحتقان بين الفلسطينيين.