شاهد ماذا قال الرئيس الأمريكي الأسبق ” جيمي كارتر “عن أوراق ضغط إسرائيل على أمريكا

يواجه الرئيس الأمريكي جون بايدن، ضغوطا دولية وشعبية غير مسبوقة، حيث أن العالم يرفض حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أغلب الشعب الأمريكي أيضا، ونحن بعد حوالي أربعة وخمسون يوما من الحرب، لا يستطيع أحد أن يوقف الشراهة الإسرائيلية تجاه دماء أهالي غزة، فلماذا تفتقر الولايات المتحدة إلى الحيلة عندما يكون الأمر متعلقا بدولة إسرائيل ؟.

الرئيس الأمريكي السابق ” كارتر “

الرئيس الأمريكي الأسبق ” جيمي كارتر ” يعرفه العرب جيدا، فهو الذي قاد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 1997، وحصل على جائزة نوبل للسلام، هو والرئيس المصري محمد أنور السادات، ويعد الرئيس كارتر أكثر رؤساء أمريكا المعمرين، فهو من مواليد عام 1924، وعاش أغلب عمره في العمل السياسي، وهنا نقدم رأيه في سيطرة اللوبي الصهيوني على مؤسسات أمريكا، إذ لا يجرؤ أي نائب في الكونغرس الأمريكي على انتقاد أفعال إسرائيل، وإلا لن يجد نفسه في البرلمان الدورة القادمة.

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