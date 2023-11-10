شاهد| ماذا قالت ممرضة أمريكية تم اجلاؤها من غزة: لو امتلكت ذرة مما بقلوب من كنت معهم سأموت سعيدة

أدلت مديرة نشاط التمريض في منظمة أطباء بلا حدود، الأمريكية “إميلي كالي كالاهان”، بتصريحات صحفية لقناة سي إن إن، بعد إجلائها من غزة الأربعاء الماضي، وفور عودت إلى واشنطن، كشفت الممرضة عن تفاصيل الفترة التي قضتها داخل غزة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين بالقطاع، وما لمسته من المواطنين والأطقم الطبية التي تواجه الموت ليل نهار.

ماذا قالت ممرضة أمريكية تم اجلاؤها من غزة مصدر الصورة: سي ان ان عربية

ماذا قالت الممرضة الأمريكية؟

في البداية قالت كالاهان أن شاهدت صمود وهدوء المواطنين والأطقم الطبية، رغم معرفتهم بأنهم قد يتعرضون للموت في أي وقت، لافتة إلى من لم يموت بالقصف، يموت جوعًا أو عطشًا، لافتة إلى أن الجميع في القطاع يعرفون بعضهم البعض، نظرًا لأن غزة صغيرة، فالجميع يساعد بعضه البعض، من لديه طعام يعطي الآخر، من يملك متجر يقوم بفتحه مجانًا أمام الجميع.

وأضافت أن المواطنين لا يملكون الإمدادات وليس لديهم طعام وماء، وينامون أيضًا في الخارج على الخرسانة، لا يملكون أي عنف في قلوبهم، وكان ذلك يهدئ كل من حولهم أيضًا.

قلبي في غزة وسيبقى هناك

كما أشارت “إميلي كالي كالاهان” إلى أن الشعب الفلسطيني والأطقم الطبية ممن تعاملت معهم في المستشفى الإندونيسي، رائعين، وقتُل منهم الكثير، لا يريدون ترك غزة من أجل إسعاف أصدقائهم وذويهم، قائلين: إذا كانوا سيقتلوننا، فسنموت لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس.

وأضافت: إذا كان بإمكاني الحصول على ذرة مما في قلوبكم، فسوف أموت سعيدة. لقد كانوا لا يصدقون.