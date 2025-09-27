شاهد| لحظة انسحاب الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما بدأ نتنياهو خطابه

انسحبت عشرات الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذات الوقت الذي اعتلى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة الخطابة الخاصة برؤساء وممثلي الدول من جميع أنحاء العالم.

وردد الكثير من الوفود التي انسحبت هتافات مناهضة لسياسة الدولة العبرية وانتهاجها في استعمال القوة المسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأصبحت أكثر المقاعد أمام الرئيس الإسرائيلي فارغة تماما، مما انعكس على مظهره وبدا وكأنه في ورطة كبيرة بسبب الاحتجاج الواسع من أكثر دول العالم على وجوده أعلى المنصة على الرغم من مناشدة رئيس الجلسة أنالينا بيربوك.

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي تنسحب فيها كل تلك الوفود الدولية رفضا لاستماع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استجاب في وقت سابق لرغبة نتنياهو في نشر مكبرات صوت في شوارع مدينة غزة ليجبر السكان على استماع خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.