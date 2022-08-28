شاهد.. فيضانات هائلة تدمر الطرق في باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني، “شهباز شريف”، بعد زيارته المناطق المنكوبة في البلاد، أن حجم الكارثة أكبر مما كان متوقعا، جاء ذلك بعد زيارته الأخيرة إلى إقليم “السند” جنوب باكستان، حيث بلغ معدل متوسط هطول الأمطار هناك خلال شهر أغسطس/آب، ثمانية أضعاف هطولها طوال العام، ووصف المواطنين المأساة بحسب وكالات أنباء عالمية بأنها أسوأ كارثة نجوا منها.

وفي خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي قتل نحو ألف شخص، بينما تضرر الملايين، ونزح الآلاف بمساعدة منظمات الإغاثة الدولية إلى مناطق آمنة، مما اضطر الحكومة الباكستانية إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض الأجزاء من البلاد.

وبحسب “بي بي سي” اللندنية، تحدث مدير وكالة الإغاثة الإسلامية العالمية في باكستان،آصف شيرازي، عن حجم الكارثة التي ألمت بالبلاد، حيث قال آصف شيرازي: “تواصل هطول الأمطار طوال رحلتي بأكملها، وتسببت الأمطار في تدمير الكثير من البنية التحتية، والجسور والطرق، والدمار في كل مكان”.

مشاهد لفيضانات هائلة تقتلع الطرقات وتدمر الجسور في #باكستان.. وتسببت في سقوط أكثر من ألف قتيل حتى الآن#العربية pic.twitter.com/BokVBarrro — العربية (@AlArabiya) August 28, 2022

ونقلت “قناة العربية” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشاهد مروعة، تصور مدى التدمير الذي خلفته الفيضانات المدمرة، من تدمير للطرق والجسور،وسقوط أكثر من ألف قتيل حتى الآن.

أكثر 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني، أن هناك أكثر من 33 ميلون شخص نالهم الضرر من الفيضانات، وهو ما يشكل حوالي 15% من إجمالي عدد سكان باكستان، وأن هذه الخسائر الناجمة عن تلك المرة كانت شبيهة مع تلك التي حدثت في عام 2010، والتي كان يعتقد أنها الأسواء في تاريخ البلاد.

وفي سياق متصل بالأزمة، قالت منظمة الأمم المتحدة للإغاثة من الكوارث، إن ما لا يقل عن 184 ألف شخص قد نزحوا من مواطنهم إلى مخيمات الإغاثة.

جدير بالذكر، أن مراسل قناة العربية في باكستان، قال: أن هناك أمطار غزيرة متوقعة في باكستان خلال الأيام المقبلة” بحسب الحساب الرسمي لـ “العربية عاجل”.