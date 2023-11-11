شاهد| فيديو البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن “قادة العرب والمسلمون اجتمعوا في القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لإرسال رسالة موحدة بأن تلك الحرب يجب أن تتوقف”.

وزير خارجية المملكة- المصدر: إكس

وأشار بن فرحان أثناء مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، أن قادة الدول العربية اعتمدوا بيانا يشمل حزمة من النقاط، ومن بينها:

فرض إدخال مساعدات إسلامية وعربية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل عاجل.

العمل على كسر الحصاء على القطاع بكل السبل.

الاستمرار بمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية.

تكليف لجنة تضم وزراء الخارجية ضمنها السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا وفلسطين ونيجيريا، والعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي، والعمل على إنهاء هذه الحرب بشكل عاجل وفوري.

تعمل اللجنة على رفع المعاناة التي يعانيها شعب فلسطين في غزة والضفة الغربية، والعمل نحو تفعيل السلام بشكل حقيقي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيها، وذلك ضمن المبادرة العربية للسلام (أي على حدود 1967).

إنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ونشرها عبر منصات إعلام رقمية.