شاهد| رسالة تحذير جديدة من السيسي بشأن أحداث غزة.. ويطمئن المصريين: محدش يقدر

رسالة تحذير جديدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تفجر الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتسببه في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بشكل يومي، وسط مخاوف من توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

السيسي يحذر من توسيع دائرة الصراع مصدر الصورة: بي بي سي

تحذير جديد من الرئيس المصري

وخلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أكد رئيس الجمهورية، على حرص مصر الدائم على استقرار المنطقة، محذرًا من توسيع دائرة الصراع وتأثيره الكارثة على الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تلعب دور إيجابي خلال السنوات الماضية حتى قبل أن يتولى المسؤولية في العمل على تحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الذي عُقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أن مصر تسجل تقديرها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الاقتتال والتهدئة والهدنة، محذرًا بأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد ذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة.

كما وجه رسالة طمأنة للمصريين، في ظل تفاعلهم المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أشارككم القلق، ولكن دوري أن أطمئنكم”.