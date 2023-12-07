أخبار عالمية

شاهد رد يهودي على ادعاء بلينكن أن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين

صفاء المشهور

شهد العالم مؤخرا، تصريحا استفزازيا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، حيث قال أنه لا يعتقد أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين، وكأنه لا يسمع ولا يرى ما يراه العالم، من إبادة ومجازر لأهالي قطاع غزة في الشمال والجنوب، حيث أستشهد حتى الآن ستة عشر ألف من المدنيين في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء.

ادعاء بلينكن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين

أسرة تعيش تحت أنقاض بيتها

مؤثر يهودي يرد

أكد هذا الشاب اليهودي، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قتل جنود الاحتلال لأطفال فلسطين، هو قتل متعمد قطعا، ولكنه لن يأتي بثمار إلا خلق أجيال جديدة شهدت قتل آباؤها، وستخلق مقاومة قد تكون أعنف من حماس.

اعتراضات من الشعب الأمريكي

شهدت أمريكا عدة مظاهرات مساندة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وقتل المدنيين من سكان القطاع، وانخفضت شعبية بايدن وحكومته خلال استطلاعات الرأي بأمريكا، واعترض الكثيرون على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، وتسليحها لقتل الأطفال وارتكاب المجازر.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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