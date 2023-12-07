شاهد رد يهودي على ادعاء بلينكن أن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين

شهد العالم مؤخرا، تصريحا استفزازيا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، حيث قال أنه لا يعتقد أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين، وكأنه لا يسمع ولا يرى ما يراه العالم، من إبادة ومجازر لأهالي قطاع غزة في الشمال والجنوب، حيث أستشهد حتى الآن ستة عشر ألف من المدنيين في غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء.

أسرة تعيش تحت أنقاض بيتها

مؤثر يهودي يرد

أكد هذا الشاب اليهودي، في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قتل جنود الاحتلال لأطفال فلسطين، هو قتل متعمد قطعا، ولكنه لن يأتي بثمار إلا خلق أجيال جديدة شهدت قتل آباؤها، وستخلق مقاومة قد تكون أعنف من حماس.

مؤثر يهودي "القـ.ـتل الممنهج للأطفال في #غزة ليس استراتيجية بربرية غير مدروسة.. هذا متعمد للغاية. #إسرائيل تعلم إذا عاش هؤلاء الأطفال فسيكونون أكبر المناضلين من أجل الحرية في تاريخ العالم.. وسيتمكن أحدهم من تحرير #فلسطين!"#حرب_غزة pic.twitter.com/pcEq6sJOjB — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 5, 2023

اعتراضات من الشعب الأمريكي

شهدت أمريكا عدة مظاهرات مساندة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، وقتل المدنيين من سكان القطاع، وانخفضت شعبية بايدن وحكومته خلال استطلاعات الرأي بأمريكا، واعترض الكثيرون على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، وتسليحها لقتل الأطفال وارتكاب المجازر.