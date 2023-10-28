شاهد.. جاكسون هينكل ينشر فيديو لمظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين من لندن منذ قليل
نشر المذيع والناشط الأمريكي جاكسون هينكل مقطع فيديو على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” منذ قليل، يحتوي على تصوير جوي لمظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين من العاصمة الإنجليزية لندن.
وكتب هينكل فوق الفيديو “الآن.. مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في لندن” وأرفق هينكل علم بريطانيا وعلم فلسطين بجانب تعليقه على مقطع الفيديو، وكانت عبارة هينكل بالإنجليزية هي ” MASSIVE pro-Palestine protest in London right now!”
🇬🇧🇵🇸 LONDON stands with PALESTINE in a BIG WAY! pic.twitter.com/9llYK6kw1m
— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 28, 2023
جاكسون هينكل في سطور
- هو مذيع ومقدم برامج أمريكي الجنسية من مواليد 1999، ويقدم البرنامج الحواري السياسي “The Dive with Jackson Hinkle” على موقع الفيديو الشهير «يوتيوب»، وهو من الخبراء في العلاقات الأمريكية الخارجية، وخاصة مع الشرق الأوسط وأوروبا.
- له عدد من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يبلغ (750 ألف متابع)، كما أنه فاز بالكثير من الجوائز الصحفية لصراحته دوما وقوله الحقيقة عن السلطة في برنامجه الخاص.
🇬🇧🇵🇸 MASSIVE pro-Palestine protest in London right now! pic.twitter.com/PGtOABFDhp
— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 28, 2023