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شاهد.. جاكسون هينكل ينشر فيديو لمظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين من لندن منذ قليل

أحمد مراد

نشر المذيع والناشط الأمريكي جاكسون هينكل مقطع فيديو على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” منذ قليل، يحتوي على تصوير جوي لمظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين من العاصمة الإنجليزية لندن.

جاكسون هينكل ينشر مقاطع فيديو مؤيدة لغزة

من حساب هينكل- المصدر: إكس

وكتب هينكل فوق الفيديو “الآن.. مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في لندن” وأرفق هينكل علم بريطانيا وعلم فلسطين بجانب تعليقه على مقطع الفيديو، وكانت عبارة هينكل بالإنجليزية هي ” MASSIVE pro-Palestine protest in London right now!”

ويعتبر هينكل من أبرز الإعلاميين الأمريكيين الداعمين للقضية الفلسطينية، ويهاجم دائما السياسة الامريكية الداعمة لتصرفات إسرائيل في قصفها المتواصل على قطاع غزة، فمن هو «جاكسون هينكل»؟.

جاكسون هينكل في سطور

  • هو مذيع ومقدم برامج أمريكي الجنسية من مواليد 1999، ويقدم البرنامج الحواري السياسي “The Dive with Jackson Hinkle” على موقع الفيديو الشهير «يوتيوب»، وهو من الخبراء في العلاقات الأمريكية الخارجية، وخاصة مع الشرق الأوسط وأوروبا.
  • له عدد من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يبلغ (750 ألف متابع)، كما أنه فاز بالكثير من الجوائز الصحفية لصراحته دوما وقوله الحقيقة عن السلطة في برنامجه الخاص.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بنقل الأحداث كما هي بدون زيادة أو نقصان.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، ومعايا دورات في التسويق من جوجل، وعملت عدد (2) دبلومة في التربية العامة والخاصة.

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