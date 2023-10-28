شاهد.. جاكسون هينكل ينشر فيديو لمظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين من لندن منذ قليل

نشر المذيع والناشط الأمريكي جاكسون هينكل مقطع فيديو على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” منذ قليل، يحتوي على تصوير جوي لمظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين من العاصمة الإنجليزية لندن.

من حساب هينكل- المصدر: إكس

وكتب هينكل فوق الفيديو “الآن.. مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في لندن” وأرفق هينكل علم بريطانيا وعلم فلسطين بجانب تعليقه على مقطع الفيديو، وكانت عبارة هينكل بالإنجليزية هي ” MASSIVE pro-Palestine protest in London right now!”