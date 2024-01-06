أخبار عالمية

شاهد.. بلينكن ينزل إلى مطار اسطنبول وحيدا بدون وجود أي مسؤول تركي في مستهل جولة جديدة بالشرق الأوسط

أحمد مراد

وصل أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى مدينة اسطنبول التركية في مستهل جولة جديدة له بالشرق الأوسط من أجل بحث آخر المستجدات الطارئة في حرب غزة.

وصل بلينكن إلى مطار اسطنبول بدون وجود أي مسؤول تركي في استقباله

بلينكن وهو ينزل من الطائرة- المصدر: وكالة أنباء تركيا

وتتضمن جولة بلينكن إلى الشرق الأوسط بالإضافة إلى تركيا، 5 دول عربية، وكذلك اليونان وإسرائيل، والضفة الغربية، ويُترقب أن تكون الجولة مشمولة بلقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المعنية للتباحث حول الطرق التي يجب أن يتم اتباعها لإنهاء الحرب في غزة، وخفض حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وفي لقاء هاتفي مع قناة المملكة الأردنية، قال الاعلامي والمحلل السياسي التركي، حمزة تكين “أن عدم وجود مسؤول تركي عند الطائرة التي حطت في مطار اسطنبول في استقبال بلينكن، يعتبر ذلك رسالة، كما تم نشر أعلام فلسطين وصور لأبو عبيدة في المسار الذي سلكه موكب بلينكن”.

وأشار تكين إلى أن وزير الخارجية الأمريكي لن يسمع من تركيا إلى التأكيد على الموقف الرافض للعدوان على قطاع غزة، والموقف الذي تتلاقى فيه تركيا مع عدة دول عربية، وهو الموقف الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين خارج القطاع”.

وأضاف تكين  أن بلينكن يحاول من خلال زياراته المتكررة إلى الشرق الاوسط، أن يفرض أجندة محددة، حيث أنه ليس من أولويات واشنطن إيقاف العدوان على قطاع غزة، وهذا أمر واضح.

جدير بالذكر، أن الحساب الرسمي لوكالة الأنباء التركية على منصة “إكس” قد نشر مقطع مرئي لوزير الخارجية الأمريكي، وهو ينزل من الطائرة بدون وجود أي مسؤول تركي.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد مراد
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل