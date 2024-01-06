شاهد.. بلينكن ينزل إلى مطار اسطنبول وحيدا بدون وجود أي مسؤول تركي في مستهل جولة جديدة بالشرق الأوسط

وصل أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى مدينة اسطنبول التركية في مستهل جولة جديدة له بالشرق الأوسط من أجل بحث آخر المستجدات الطارئة في حرب غزة.

بلينكن وهو ينزل من الطائرة- المصدر: وكالة أنباء تركيا

وتتضمن جولة بلينكن إلى الشرق الأوسط بالإضافة إلى تركيا، 5 دول عربية، وكذلك اليونان وإسرائيل، والضفة الغربية، ويُترقب أن تكون الجولة مشمولة بلقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المعنية للتباحث حول الطرق التي يجب أن يتم اتباعها لإنهاء الحرب في غزة، وخفض حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وفي لقاء هاتفي مع قناة المملكة الأردنية، قال الاعلامي والمحلل السياسي التركي، حمزة تكين “أن عدم وجود مسؤول تركي عند الطائرة التي حطت في مطار اسطنبول في استقبال بلينكن، يعتبر ذلك رسالة، كما تم نشر أعلام فلسطين وصور لأبو عبيدة في المسار الذي سلكه موكب بلينكن”.

وأشار تكين إلى أن وزير الخارجية الأمريكي لن يسمع من تركيا إلى التأكيد على الموقف الرافض للعدوان على قطاع غزة، والموقف الذي تتلاقى فيه تركيا مع عدة دول عربية، وهو الموقف الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين خارج القطاع”.

وأضاف تكين أن بلينكن يحاول من خلال زياراته المتكررة إلى الشرق الاوسط، أن يفرض أجندة محددة، حيث أنه ليس من أولويات واشنطن إيقاف العدوان على قطاع غزة، وهذا أمر واضح.

جدير بالذكر، أن الحساب الرسمي لوكالة الأنباء التركية على منصة “إكس” قد نشر مقطع مرئي لوزير الخارجية الأمريكي، وهو ينزل من الطائرة بدون وجود أي مسؤول تركي.