شاهد بطلة التمثيل السعودي في مسلسل الرعب العالمي Archive 81

لاقى مسلسل الرعب الأمريكي Archive 81 رواجا كبيرا في الشرق الأوسط مؤخرا ويتصدر نسب المشاهدة العالمية بتقييم 7.5 على الموقع العالمي IMDB بطولة النجمة السعودية دينا الشهابي و النجم الموريتاني الأمريكي مامادو آثي والمسلسل من إنتاج نتفلكس وتم الإعلان عنه في 14 يناير في بداية العام الحالي 2022.

تفاصيل عرض الموسم الأول من مسلسل Archive 81 وقصة المسلسل

تم إطلاق الجزء الأول في بداية العالم الحالي ويعرض حاليا علي شبكة نتفلكس باللغة الإنجليزية بعدد ثماني حلقات في الموسم الأول مدة الحلقة 45 :58 دقيقة تقوم قصة المسلسل علي التعاقد مع مجموعة من الباحثين في مجال الأرشفة لاستعادة بعض أشرطة الفيديو القديمة يجدون أنفسهم في إعادة بناء عمل مفقود لمخرج الفيلم وتقوم تحرياتهم ضد طائفة خطيرة

طريقة مشاهدة وتقييم مسلسل Archive 81

يمكنكم مشاهدة المسلسل من خلال الاشتراك علي شبكة نتفلكس بجودة مشاهدة عالية أو تحميل تورنت لحلقات الموسم الأول للمسلسل Archive 81 من خلال البحث عبر جوجل، وأيضا بكل سهولة يمكنك تقييم المسلسل من خلال الموقع العالمي IMDB

بطولة مشتركة للممثلة السعودية والممثل الموريتاني بمسلسل Archive 81

البطولة مشتركة بين النجمة العالمية دينا الشهابي عمرها 32 عاما وهي سعودية من أصول فلسطينية ولدت في الرياض ودرست في أمريكا ولها أعمال سينمائية ليست كثيرة وأيضا الممثل النجم الموريتاني مامادو آثي عمره 34 عاما والمولود في موريتانيا والحاصل على الجنسية الأمريكية ويعد هذا أول تعاون بين النجمين