شاهد بالفيديو| رعب وهروب جماعي لجنود الإحتلال الإسرائيلي لحظة إطلاق النار والهجوم عليهم في القدس

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتشهد جميع الأراضي المحتلة تصعيداً كبيراً في جميع الإتجاهات، حيث صعّدت إسرائيل من تجاوزاتها العسكرية في الضفة الغربية والقدس وعلى الجبهة اللبنانية والسورية، وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يشهد خسائر فادحة في أرواح جنوده وآلياته العسكرية إلا أنه ما زال يُصر على الخيار العسكري، وذلك نظراً لأن هذه الحرب حرب وجود بالنسبة لدولة الإحتلال.

شاهد بالفيديو| رعب وهروب جنود الإحتلال الإسرائيلي لحظة إطلاق النار والهجوم عليهم في القدس

هروب جنود الإحتلال الإسرائيلي

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر من مرة منذ بدء الحرب الإرائيلية على غزة، وأكد أن هذه الحرب هي حرب التحرير الثانية، ولكن بالرغم من شدة الألة العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينين المدنيين، إلا أن دولة الكيان لم تحقق أياً من أهدافها في هذه الحرب والتي أعلنتها مراراً، والتي كان منها القضاء على حركة حماس وتفتيت قدرتها العسكرية، وإطلاق سراح أسرى دولة الكيان بالقوة العسكرية، وبعد 113 يوم من الحرب ما زالت إسرائيل غارقة في وحل غزة ولن تخرج منها إلا بحل سياسي.

هروب قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب إطلاق النار عليهم في مخيم قلنديا بـ #القدس المحتلة#حرب_غزة pic.twitter.com/dDWoRpmtp7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2024

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ومع تصعيد إسرائيل في العديد من الجبهات داخل الأراضي، بدأ الشباب الفلسطينيين يتصدون لجنود دولة الإحتلال، وكما في الفيديو المرفق بالخبر، فإن جنود إسرائيليين اقتحموا مدينة القدس المحتلة بالأمس، وتصدى لهم الشباب وأطلقوا الرصاص عليهم، وبمجرد سماعهم لأصوات الرصاص فروا هاربين مذعورين بالرغم مما يمتلكون من أسلحة.