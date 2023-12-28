شاهد بالفيديو رعب جنود الإحتلال بغزة| بعضهم يتبول على نفسه وكوابيس مخيفة ومرض ليس له علاج والجيش يحقن الحنود بمواد مخدرة

يبدو أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستظل تدفع أثماناً باهظة حال استمرارها في حربها البربرية على قطاع غزة، وهذه الأثمان التي تدفعها إسرائيل لا تقتصر فقط قتل وإصابة المئات بل الآلاف من جنودها وعتادها من دبابات وجرافات بل وطائرات، وذلك بعد إعلان القسام عن دخول صواريخ سام 18 في الحرب كدفاع جوي لاستهداف طائرات الأباتشي الإسرائيلية.

رعب وخوف وفزع وكوابيس مخيفة لجنود الإحتلال

كما أن هناك أثماناً أرى يدفعها جنود الإحتلال الأحياء، فمن ينجو من كمائن كتائب القسام وأسلحتهم وقذائف الياسين 105، وبندقية القنص المسماة بالغول، فإنه يصاب بالرعب والخوف والفزع، ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن أحد جنود الإحتلال قام من نومه أول أمس مفزوعاً بعد رؤيته لكابوس مخيف، فأمسك بسلاحة الآلي وأطلق الرصاص الحي على جميع زملاءه المتواجدين معه، وأرداهم بين قتيل وجريح، ولم يتم التحقيق معه نظراً لحالته النفسية.

جندي إسرائيلي يطلق النار على زملائه وآخر يتبول على نفسه من شدة الخوف والكوابيس بعد طوفان الأقصى..ما القصة؟ #شبكات #حرب_غزة pic.twitter.com/nS3iVcu6TY — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2023

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ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن أحد جنود الإحتلال قال في لقاء له مع أعضاء الكنيست الإسرائيلي أنه يتبول على نفسه بالليل من شدة الرعب من المشاهد التي رآها في حرب غزة، وقذائف الآر بي جي التي تنزل عليهم من السماء وتمر من فوق رؤسهم، وأكد بعض الجنود أنهم لا يستطيعون النوم إلا بعد أن يشربوا الكحول.

وقال جندي إسرائيلي أنه حاول قتل زوجته أكثر من مرة، نتيجة حالته النفسية السيئة، الأمر الذي جعل جيش الإحتلال يحقن جنوده بمواد مخدرة للسيطرة على حالتهم النفسية، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل إن الصحف الإسرائيلية أكدت وجود مرض فطري أصاب بعض الجنود العائدين من غزة، هذا المرض يقاوم العلاج، وأن بعض الجنود توفي به نتيجة إصابته بهذا المرض.