شاهد بالفيديو| جنرال فرنسي سابق يتوقع نهاية إسرائيل بسبب حرب غزة الحالية ويؤكد أن نهايتها قريبة جداً

يبدو أن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ستكتب بالفعل نهاية إسرائيل، وهذه نبوءة للكثير من المفكرين العرب والأجانب، وسوف تكون هذه الحرب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فبالرغم من مرور 75 يوم على الحرب إلا أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل قصفها الجوي والبحري والبري، زاعمة أن هذا القصف سيؤدي إلى تحقيق أهدافها من هذه الحرب.

نهاية إسرائيل اقتربت

نهاية إسرائيل على لسان عقيد فرنسي متقاعد

فبعد مرور شهرين ونصف على حرب غزة لم تقضي إسرائيل حتى الآن على فصائل المقاومة في غزة، ولم تستطع تحرير أسير واحد بواسطة القوة العسكرية، وفي كل يوم يمر تخسر دولة الإحتلال المزيد من جنودها وآلياتها العسكرية، وتتناسى دولة الكيان ما حدث لأمريكا في حرب فيتنام وفي أفغانستان، ومع مواصلة إسرائيل لحربها على قطاع غزة فإنها ستكتب نهايتها بيدها وسوف تخرج من غزة تجر أذيال الخيبة كما حدث مع الدول العظمى حينما قررت أن تحارب برياً، فالقصف العشوائي لن يحقق أي نصر لدولة الإحتلال ولا لغيرها من الدول العظمى والمتغطرسة.

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وفي هذا الصدد يقول أحد جنرالات فرنسا المتقاعدين العقيد “آلان كورفيز”، أن هذه الحرب المأساوية التي تجري الآن في غزة ستكون بداية النهاية لدولة إسرائيل، وذلك بسبب ما أسماه المجازر الإنسانية التي فعلتها في قطاع غزة، ومحاولة القضاء على أكثر من 2 مليون مواطن في غزة، وكذلك الأمر في الضفة الغربية، ووصف دولة الإحتلال الإسرائيلي بأنها دولة مارقة وخارجة عن القانون منذ نشأتها، مؤكداً أن هذه الدولة ليس لها أي مستقبل.

وأضاف العقيد الفرنسي أن نهاية إسرائيل قريبة جداً، مشيراً إلى أن الرأي العام العالمي تحول الآن من دعم إسرائيل إلى دعم فلسطين، وأن المطالبة بتأسيس دولة فلسطينية أصبح أمراً ضرورياً ولا يجب تأجيله، ولا يمكن أن تكون بجوار الدولة الفلسطينية دولة إسرائيلية.