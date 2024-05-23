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شاهد بالفيديو| أمريكا تهدد بتجويع العالم مثل غزة حال الإعتراف بدولة فلسطين وتصريحات صادمة لوزير الخارجية الأمريكي

سيد عطيه

قال بلال حمودة المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية الأمريكية، في لقاء تلفزيوني له، أننا طلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحرة والحصول على موقع في مجلس الأمن والأمم المتحدة، فكان الرد صادماً من وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، وذلك أثناء اجتماعه مع شخصيات عربية وأمريكية وسياسية.

بلينكن يهدد بمجاعة عالمية

حيث هدد وزير الخارجية الأمريكي بقطع الدعم عن الأونروا والتسبب في مجاعة عالمية، حال الإعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ووفق حمودة فإن بلينكن حذر من التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية، وأكد بلينكن على أن الإعتراف بدولة فلسطينية يعني قطع التمويل والدعم عن الأمم المتحدة، وذلك باعتبارها الداعم الأساسي للأمم المتحدة، كما أشار بلينكن أيضاً إلى قطع التمويل عن برنامج الغذاء العالمي.

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وأضاف حمودة نقلاً عن وزير الخارجية الأمريكي أن الأخير قال أن العالم سيجوع مثل غزة، حال الإعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وبعد هذه التصريحات سادت حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال أحد النشطاء أن أمريكا ستجوع العالم من أجل إسرائيل،

 


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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