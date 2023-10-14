شاهد الهجوم على “ماكدونالدز” في لبنان بسبب دعم إسرائيل

شهدت مدينة صيدا بلبنان هجوم بعض الشباب المتظاهرين على مطعم “ماكدونالدز”، كنا قاموا بتحطيم محتوياته، اعتراضا منهم على دعم شركة ماكدونالدز بدعم الجيش الإسرائيلي، بعد أن ظهرت صوراً لتوزيع الوجبات التي تحمل شعار الشركة العالمية، وقد قامت قوات الأمن بالمنطقة بتفريق الشباب وتهدئة الوضع.

الهجوم على فرع "ماكدونالدز "في صيدا pic.twitter.com/Jt7lJvx8Rx — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2023

كانت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة ” ماكدونالدز” قد أعلنت في وقت سابق عن تبرعها بآلاف الوجبات المجانية لجنود جيش الإحتلال الإسرائيلي عقب توتر الأوضاع بعد هجوم حماس الأخير في عملية طوفان الأقصى السبت الماضي، حيث كتب حساب السلسلة على منصة “إكس” تويتر سابقاً: “افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية”، وأضاف الحساب: “سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة”.

جدير بالذكر أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز بجميع الدول العربية منيت بخسائر فادحة، ما اضطر ملاكها في مصر والسعودية إلى إصدار بيانات رسمية أنهم يكنون كل الاحترام والتقدير للقضية الفلسطينية، وأن ما قام به أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة ليس له علاقة بالفروع في بلادنا، وأنهم وكلاء للعلامة التجارية الشهيرة، وليسوا شركاء في هذا التصرف.