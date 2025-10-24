شاهد الآن مفاجأة العريس العجوز الوحش.. أبو غالب عمره 100 سنة ولديه 17 ولد وبنت ويتزوج الزوجة الرابعة

في واقعة غريبة وفريدة، أطلق النشطاء لقب العريس العجوز الوحش على الحاج سالم باير رضوان الشلول، والذي يعرف باسم “أبو غالب”، وذلك بعد أن اقترب عمره من الـ100 سنة، ومع ذلك أصر على الزواج من جديد للمرة الرابعة، وأصبح أبو غالب مصدر إلهام لمواطني الأردن والوطن العربي.

ويأتي زواج الحاج غالب بعد أن فقد زوجاته الثلاثة السابقين، فأصر أن يتزوج بالرابعة رغبة منه في الحب والونس والإستقرار والسكينة، وذلك بحسب تصريحاته، ويعد الحاج سالم من أكبر المعمرين في المنطقة، تزوج الأولى وأنجب منها ثلاثة أبناء وست بنات، وتزوج الثانية وأنجب منها ثلاثة أبناء وخمس بنات، وتزوج الثالثة وماتت قبل أن ينجب منها.

اقرأ معنا أيضاً:

وبعد وفاة الزوجة الثالثة لـ العريس العجوز الوحش الذي بلغ من العمر مائة سنة، ويتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، أعلن عن رغبته في الزواج للمرة الرابعة لتؤنسه في وحدته، خاصة وأن أبناءه انشغلوا بهموم الحياة عنه.

وعاش الحاج سالم “أبو غالب”تحولات كثيرة منذ الأربعينات في القرن الماضي، وشهد العديد من الأجيال، وبالرغم من كبر سنه إلا أنه يحظى باحترام الصغير والكبير.