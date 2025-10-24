أخبار عالمية

شاهد الآن مفاجأة العريس العجوز الوحش.. أبو غالب عمره 100 سنة ولديه 17 ولد وبنت ويتزوج الزوجة الرابعة

في واقعة غريبة وفريدة، أطلق النشطاء لقب العريس العجوز الوحش على الحاج سالم باير رضوان الشلول، والذي يعرف باسم “أبو غالب”، وذلك بعد أن اقترب عمره من الـ100 سنة، ومع ذلك أصر على الزواج من جديد للمرة الرابعة، وأصبح أبو غالب مصدر إلهام لمواطني الأردن والوطن العربي.

شاهد بالفيديو.. العريس العجوز الوحش عمره 100 ويتزوج الزوجة الرابعة

ويأتي زواج الحاج غالب بعد أن فقد زوجاته الثلاثة السابقين، فأصر أن يتزوج بالرابعة رغبة منه في الحب والونس والإستقرار والسكينة، وذلك بحسب تصريحاته، ويعد الحاج سالم من أكبر المعمرين في المنطقة، تزوج الأولى وأنجب منها ثلاثة أبناء وست بنات، وتزوج الثانية وأنجب منها ثلاثة أبناء وخمس بنات، وتزوج الثالثة وماتت قبل أن ينجب منها.

وبعد وفاة الزوجة الثالثة لـ العريس العجوز الوحش الذي بلغ من العمر مائة سنة، ويتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، أعلن عن رغبته في الزواج للمرة الرابعة لتؤنسه في وحدته، خاصة وأن أبناءه انشغلوا بهموم الحياة عنه.

وعاش الحاج سالم “أبو غالب”تحولات كثيرة منذ الأربعينات في القرن الماضي، وشهد العديد من الأجيال، وبالرغم من كبر سنه إلا أنه يحظى باحترام الصغير والكبير.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


