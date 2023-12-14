شاهد أولى الصور الحصرية لأضرار الهجوم الحوثي على سفينة نرويجية في البحر الأحمر

نشرت عدة وسائل إعلام دولية اليوم الخميس، صورًا حصرية لأولى أضرار الهجوم الحوثي على السفينة النرويجية بمنطقة باب المندب في البحر الأحمر.

حيث أظهرت الصور التي التقطتها طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، العديد من الأضرار البالغة في بدن السفينة، أوضحت أنها تعرضت لثقوب كبيرة في عدة أماكن.

الهجوم وقع الثلاثاء الماضي

ووقع الهجوم على السفينة النرويجية، التي تحمل اسم “ستريندا”، أول أمس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في منطقة مضيق باب المندب، عند مدخل البحر الأحمر.

وأسفر ذلك الهجوم عن نشوب حريق على سطح السفينة لكن تم على الفور التعامل معه وإخماده، وتمكنت بعدها السفينة من أن تشق طريقها إلى ميناءٍ آمن.

ردود أفعال دولية والمطالبة بوقف الهجمات

وفي ردة فعل طالبت العديد من الدول جماعة الحوثي بوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر، وحذرت من أن استمرار تلك الهجمات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد الدولي ضدها.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

السفينة النرويجية- مصدر الصورة موقع يمن ايكو