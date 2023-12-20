شاهد.. أسيران إسرائيليان يستنجدان بالعالم “نحن نموت في كل لحظة” خلال فيديو نشرته سرايا القدس

أثار أحد مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأنه يعود لكتائب سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية والذي ظهر من خلاله أسيران إسرائيليان يستنجدان بالعالم من أجل الإفراج عنهم حيث وصف أحدهم الحالة التي يعيشونها قائلًا.. “نحن نموت كل لحظة”.

أسيران إسرائيليان يستنجدان بالعالم "نحن نموت في كل لحظة"

سرايا القدس ينشر فيديو على التليجرام لأسيرين إسرائيليين

حركة الجهاد تنشر فيديو لمختطفين اسرائيليين لديها pic.twitter.com/ccvXvRTR1p — بندر الشايع🇸🇦 (@bandershaya) December 19، 2023

ومن خلال البحث حول مصدر الفيديو تبين بأن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية قامت بنشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تليغرام أمس الثلاثاء لأسيرين إسرائيلييين محتجزين لديهم ومن خلال مشاهدة الفيديو تبين بأن الأسيرين يدعين جادي موزيس وإلعاد كاتسير وذلك من خلال تعريف نفسيهما وطالبا من خلال الفيديو تكثيف الجهود الدولية من أجل الإفراج عنهما وعودتهما إلى أهلهما.

أحد الأسيرين: يجب تكثيف الضغط كي تفهم الحكومة ما نريد

وقال أحد الأسيرين والذي يدعى جادي موزيس خلال ظهوره في الفيديو الذي نشرته كتائب سرايا القدس.. “مرحبًا للجميع.. أسمي جادي موزيس وصلت إلى هنا في السابع من أكتوبر ولم يكن ذلك باختياري رسالتي إلى أصدقائي والمتضامنين معي يجب تكثيف الضغط كي تفهم الحكومة ما نريد نحن نريد بذل كل الجهود كي نعود قريبًا إلى أصدقائنا وعائلاتنا وإلى بيوتنا التي كانت هادئة في السابق إلى نتنياهو وغالانت وهريتسي هليفي انتبهوا”.

موزيس: في هذا الوضع نحن نموت كل لحظة في وضع لا يطاق

وأضاف جادي موزيس.. “في هذا الوضع نحن نموت كل لحظة في وضع لا يطاق ومن المحتمل أن نتعرض للموت لأنه ليس هناك ضمانة ألا يقوم الجيش بقصفنا نحن موجودين في خطر ويمكن أن تسقط علينا قذيفة من قذائفنا نحن نشعر أنكم لا تريدون أن نعود أحياء أنتم تريدون أن تستقبلونا كجثث بسبب محاولاتكم خفض سقف الثمن والتفاوض”.

الأسير الثاني: من الصعب علينا المكوث هنا مع الخطر المستمر

وأشار الأسير الثاني والذي يدعى إلعاد كاتسير في الفيديو قائلًا… “اسمي إلعاد كتسير العمر 47 عام أنا موجود في غزة أسير لدى الجهاد الإسلامي من الصعب علينا المكوث هنا مع الخطر المستمر على حياتنا بسبب صواريخ الجيش الإسرائيلي التي تهدد حياتنا نحن مشتاقون إلى بيوتنا ونريد العودة مجددًا”.

كاستير: نطلب من رئيس الحكومة ومن كل صانعي القرار وقف إطلاق النار

وأضاف إلعاد كاستير قائلًا.. “نطلب من رئيس الحكومة ومن كل صانعي القرار لعمل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى تمكننا من العودة إلى أهلنا لا نريد أن نموت في غزة حياتنا هنا في خطر كبير ونريد منكم عمل كل ما يجب فعله لإعادتنا إلى الأهل”.