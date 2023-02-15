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شاب اردني استمر تحت الانقاض 19 ساعة يروي رحلة عودتة من الموت

أسامة فؤاد

شاب اردني شأت الاقدار ان يكون متواجد في دولة تركيا وقت حدوث الزلزل الذي تسبب في الكثير من الخسائر المالية والبشرية والذي تخطت قوته الـ7 ريختر ليجد نفسه في الظلام تحت الانقاض ليعيش معاناة شديدة لمدة 19 ساعة قبل أن يتم انقاذه من قبل فوات الانقاذ، ليكتب له الله عز وجل عمر جديد ليروي لنا رحلة عودته الى الحياة مجددا.

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أكد الشاب فيصل البشابشة أن زلزال تركيا حدث وهو في أحد فنادق أنطاكية فجأة فلم اري الا السقف التابع للغرفة وهو يسقط لأجد نفسه في الظلام تحت الانقاض، وتابع علقت رجلي لمدة عشر دقايق وحاولت اخراجها وقد استطعت بالفعل من المكان الضيق الذي انا به الى زاوية واسعة بعض الشيئ يوجد بها عدة مواسير مياة .

واكمل فيصل انه ظل يصرخ بشكل دائم مما جعل أحد الشباب يسمعه، حيث قام ذلك الشاب بمساعدته في تحريك تلك المواسير على الاشارة لوجوده، وبعد ذلك قام ذلك الشاب باستدعاء قوات الانقاذ التركية التي قامت بانتشاله بنجاح.

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وكان الرئيس التركي رجب ارودغان قد صرح خلال مؤتمر صحفي أن زلزال تركيا كان بقوة مئات القنابل الذرية وكان اكبر من وحدة اراضي العديد من الدول حدث في منطقة اقرب الى السطح نحو سبعة كيلو مترات مقارنة بالزلازل الاخري على مر التاريخ مما ذاد من تأثير ذلك الدمار الذي جلب طاقة تساوي قوة مئات القنابل الذرية.

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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.

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