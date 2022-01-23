شاب أندونيسي يطرح مجموعة صور أكثر من عادية للبيع بصيغة NFT ليصبح مليونيراً بين عشية وضحاها

أصبح الطالب الأندونيسي “سلطان جوستاف غزالي” مليونيراً بين عشية وضحاها وذلك بعدما قام يبيع مجموعة صورٍ له على الانترنت بصيغه الرمز غير القابل للاستبدال “NFT” ليصبح في ظرف أقل من 24 ساعة مليونيراً برصيد 2 مليون دولار أمريكي.

قال الشاب الاندونيسي سلطان جوستاف غزالي إنه كان يقوم بتصوير نفسه بنفس الوضعية لمده 5 سنوات وحينما علم بتقنية الـ NFT الجديدة التي تمكن المستخدمين من بيع الصور بشكل رمز غير قابل للاستبدال قام بعرض صوره في منصة مزايده على أن يكون سعر الصورة الواحدة في البداية 3 دولارات فقط لكن سعر الصور ارتفع بسرعة جنونية لاحقاً وأصبحت الصورة الواحدة تباع بمبلغ 800 دولار أمريكي، وبما أن الطالب كان قد عرض مجموعه من الصور “السيلفي” في المنصة كان قد التقطها بنفسه على مدار 5 سنوات اشترى مزايدون جميع الصور من المنصه وبلغت أرباح الصور التي بيعت حوالي 2 مليون دولار امريكي.

وصفت الصور التي تشاهدونها أعلاه بأنها أكثر من عادية حيث لا يوجد اي شيء مميز في تلك الصور غير أن صاحبها كان يقوم بالتقاطها وتجميعها على مدار 5 سنوات، ويكثر الطلب العالمي حالياً على تلك النوعية من الصور والتي يتم تحويلها الى رموز غير قابلة للاستبدال وهي صيغه الكترونيه جديده تتيح للناس امتلاك الصور المميزة والنادرة بشكل دائم ويتم الحصول على مثل تلك الصور بمبالغ طائلة وكان من بين أبرز من قاموا بشراء تلك الصور اللاعب البرازيلي نيمار الذي اشترى صوره لقرد بسعر يعادل مليون دولار أمريكي.