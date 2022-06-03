فيديو شابان تركيان يُنقذان طفلاً سورياً سقط من شرفة منزله بالطابق الثالث في اسطنبول

في حادثة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وثَّق مقطع فيديو متداول تصرُّفاً وصف بـ”البطولي” عندما تمكَّن شابان تركيان من إنقاذ طفل سوري يبلغ عامين من العمر، بعد سقوطه من شرفة منزله في اسطنبول.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره عبر كاميرات مراقبة تابعة لأحد المحلَّات التجارية في العاصمة التركية إسطنبول، مجموعة من الشباب يركضون للوقوف تحت الشرفة لإنقاذ الطفل السوري “محمد” الذي وقع من شرفة منزله في الطابق الثالث كما أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، حيث تلقَّف الشابان التركيان الطفل هو في الهواء، وحالا دون ارتطامه بالأرض.