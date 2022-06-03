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فيديو شابان تركيان يُنقذان طفلاً سورياً سقط من شرفة منزله بالطابق الثالث في اسطنبول

محمد خير الحوراني

في حادثة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وثَّق مقطع فيديو متداول تصرُّفاً وصف بـ”البطولي” عندما تمكَّن شابان تركيان من إنقاذ طفل سوري يبلغ عامين من العمر، بعد سقوطه من شرفة منزله في اسطنبول.

تركيان ينقذان طفل سوري

ويظهر المقطع الذي تم تصويره عبر كاميرات مراقبة تابعة لأحد المحلَّات التجارية في العاصمة التركية إسطنبول، مجموعة من الشباب يركضون للوقوف تحت الشرفة لإنقاذ الطفل السوري “محمد” الذي وقع من شرفة منزله في الطابق الثالث كما أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، حيث تلقَّف الشابان التركيان الطفل هو في الهواء، وحالا دون ارتطامه بالأرض.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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