سيدة أمريكية: أدركت آيات العذاب في القرآن الكريم بعد العدوان على غزة

بعد استمرار حرب الإبادة الجماعية، على قطاع غزة، والتي يشاهدها العالم بدم بارد، تغيرت مواقف الكثير من البشر نحو القضية، واختلفت بعض الشعوب مع حكومتها، حيث خرجت المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية، تندد بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من ممارسات ضد الإنسانية.

الدمار على غزة

فيديو السيدة الأمريكية

كان محور حديث السيدة يدور حول الآية القرآنية الشريفة، رقم 56 من سورة النساء، حيث يقول الله تعالى “إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)، وتقول السيدة الأمريكية، لو كنت قرأت هذه الآية منذ ستة أشهر، وطلب مني التعليق عليها، كنت سأقول لا أعرف إلها يصنع ذلك بعباده، وتبكي السيدة وتقول، بعد ما رأيت الظلم الواقع على الفلسطينيين، عرفت أن لمثل هذا خلق الله جهنم، وأن إسرائيل وحكومتي الأمريكية التي تدعمها، يستحقان العقوبة المذكورة في هذه الآيات القرآنية.

أمريكية: إسرائيل وحكومتي يستحقون عقوبة الآية الـ56 في سورة النساء#حرب_غزة pic.twitter.com/ibxnxALhex — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 19, 2023

آيات العذاب بالقرآن الكريم

معلوم أن الله تعالى، بين في القرآن الكريم، استحقاق الكافرين والظالمين أشد العذاب، ومنهم من يخلد في النار أبدا، ولكن أستنكر بعض المستشرقين هذا، وذكروا أن في آيات العذاب، مخالفة لصفات الربوبية والرحمة، ولكن ها هي السيدة الأمريكية تنطق بالحق، حيث أن من العباد ما يستحق العذاب الشديد، لانتهاك الحرمات والظلم والإفساد، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، فلابد أن يكون هناك يوم للحساب، قال تعالى، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42).