طعن سلمان رشدي صاحب كتاب آیات شيطانية على مسرح في نيويورك

أكدت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة الثاني عشرة من شهر أغسطس 2022 إنها تلقت اليوم أخطار يؤكد تعرض الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي البالغ من العمر 75 عاما صاحب كتاب آيات شيطاني إلى الطعن بعد تنشيطه لندوة أدبية في مدينة نيويورك، كما أكدت الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في طعن رشدي، في حين لم ترد أنباء لحد الساعة عن حالته الصحية، إلا أن بعض الوسائل الإعلامية الأمريكية أكدت تعرضه لطعنة على مستوى الرقبة.

سلمان رشدي صاحب كتاب آيات شيطاني

يعد الكاتب البريطاني رشدي من الكتاب المثيرين للجدل بعد أن أصدر كتاب “آيات شيطانية” ونشره رغم حمله من إساءات ضد الإسلام والمسلمين، ومحالته لتشويه الدين الإسلامي الحنيف وإهانة لشخص الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق على احتجاجها على خلفية قيام دار نشر “باسيكا التشيكية” لترجمة ونشر رواية كتاب آيات شيطانية مع استدعاء سفير جمهورية التشيك لدى المملكة والتعبير له عن استنكار المملكة واستهجانها لترجمة هذا الكتاب ونشره، رغم ذلك حصل هذا الكتاب سنة 1988 على جائزة “ويتبيرد”، لكن معظم الدول العربية والاسمية تصدت لذلك ومنعت من ترجمة وبيع الرواية باللغة العربية.

فيديو من المسرح حيث كان يتحدث #سلمان_رشدي بعيد تعرضه للاعتداء https://t.co/ZTgaM3TNEp — Fadi Mansour فادي منصور (@FadiMansour77) August 12, 2022

علاوة على ذلك، أعلنت دولة إيران في فبراير/شباط من عام 1989 على لسان خميني بأصدر فتوى بهدر دم سلمان رشدي بسبب نشر روايته المسيئة للعالم الإسلامي، وحاليا

يقيم سلمان رشدي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ألفين ميلادي.

فيما سؤال الشيخ الألباني رحمه الله عن ما قولكم في أمر سلمان رشدي صاحب كتاب “الآيات الشيطانية”؟ حيث أكد الشيخ أنا ما قرأت كتابه، لكن المقاطع التي نشرت تكفي لإدانته، بناء على ذلك أقول ليس هو أول مرتد عن دينه يجب قتله، ولذلك أنا أقول لماذا التساؤل عن هذا الإنسان، والذين كفروا لا يزالوا يكفرون في مصر وفي غيره، لا أحد يتساءل هل يجب قتلهم أم لا وهم مرتدين، لكن هذه أخذت هالة خاصة حول كفر هذا الإنسان من جهة، ودولة إسلامية منحرفة عن الإسلام الصحيح هي الشيعة استغلت وقالت إنه لا بد أن هذا يقتل، وكأنه لا يوجد في دنيا الإسلام في هذا الزمان من يجب قتله من المسلمين المرتدين إلا هذا الرجل مع أنه مع الأسف هؤلاء كثير لا يمكن إحصاؤهم.

الحالة الصحية لسلمان رشدي بعد عملية الطعن

قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة تشوتاكوا عند اتصاله بشكة رويترز العالمية بخصوص الاستفسار عن الحياة الصحية لرشدي “نتعامل مع حالة طارئة. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي”.