سكان وقحون وباعة متجولون كُثر، 12 مدينة غير صديقة بالنسبة للسياح

تترك بعض المدن ذكريات رائعة عند من يزورونها بينما تفعل بعض المدن الأخرى العكس تماماً وتحول رحلتك اليها لتجربة سيئة لن ترغب بتكرارها مجدداً، تعرف المدن “الفظة” أو المدن غير المرحبة بأنها المدن التي تجعل تجربة زيارتك لها واحدة من أسوأ الذكريات بالنسبة اليك بسبب المعاملة السيئة التي ستتعرض لها من قبل ضباط المطار ومسؤولي الحدود بالإضافة لارتفاع مستويات الجريمة والبنى التحتية المتداعية ومعاملة السكان المحليين لك، يستعرض موقع “List 25” قائمة بأسماء أكثر المدن التي تركت انطباعاً سيئاً عند من قاموا بزيارتها لتلك الأسباب وأكثر.

12 مدينة “غير صديقة” باالنسبة للسياح:

12. بوينس آيريس، الأرجنتين:

تعتبر بوينس آيرس احدى أجمل وأكثر مدن أمريكا الجنوبية حيوية، تتمتع المدينة بحياة ليلية صاخبة ورائعة وهي إحدى أفضل المدن للزيارة في أمريكا الجنوبية ويوجد الكثير للقيام به في تلك المدينة، للأسف فإن مستويات الاجرام المرتفعة في المدينة وكثرة العصابات فيها تترك الزوار لا يفكرون مجدداً بزيارة المدينة، من أبرز مشاكل مدينة بوينس آيرس التي تواجه السياح هي مشكلة تزوير العملة حيث تعرف الأرجنتين على أنها إحدى أكثر دول العالم تزويراً للعملات.

11. ميلان، إيطاليا:

ميلان هي إحدى أفضل المدن للزيارة في أوروبا وإحدى أشهر مدن إيطاليا وأكثرها جذباً للسياح ويمكنك إذا ذهبت اليها الاستمتاع بالهندسة المعمارية الإيطالية الفريدة التي تتميز بها مباني المدينة، يمكنك زيارة كاتدرائية ميلان الشهيرة أو الذهاب الى استاد سان سيرو معقل فريق اي سي ميلان الشهير، على الرغم مما تتميز به تلك المدينة من جمال ساحر ومباني مميزة إلا أن زوار ميلان اشتكوا من كثرة المحتالين هناك وبالأخص من يدعون أنهم مرشدون سياحيون.

10. مراكش، المغرب:

مراكش هي إحدى المدن العربية القليلة التي ذكرها موقع List 25 في تقريره، تتميز مراكش بالمزج ما بين الهندسة المعمارية الرائعة والطابع الثقافي التقليدي للمدينة وتشتهر بكثرة الأسواق التقليدية فيها لكن أبرز مشاكل المدينة هي الباعة الجائلين المزعجين والذين يلحون على السياح بضرورة الشراء منهم.

9. نيس، فرنسا:

نيس هي إحدى أجمل مدن الجنوب الفرنسي والتي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تتميز مدينة نيس بالشواطئ الجميلة وبالفنادق الرائعة ولكن السكان المحليين هناك ليسوا ودودين بحسب افادات من قاموا بزيارة المدينة.

8. نابولي، إيطاليا:

مدينة إيطالية أخرى في القائمة، نابولي هي إحدى أشهر المدن الإيطالية وإحدى أكثر المدن الأوروبية زيارة، تشتهر المدينة بكثرة النشالين فيها.

7. فرانكفورت، ألمانيا:

مطار فرانكفورت الدولي الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم هو السبب في كون مدينة فرانكفورت غير مرحبة، يقول زوار ألمانيا عبر مطار فرانكفورت أن موظفو المطار غير ودودين وأن اجراءاتهم معقدة للغاية.

6. ميامي، ولاية فلوريدا الأمريكية:

تعتبر مدينة ميامي إحدى أشهر المدن الأمريكية وأكثرها جذباً للسياح، أكثر ما يزعج السياح في مدينة ميامي هو الازدحام في الولاية التي يسكنها أكثر من 20 مليون شخص كما أن معدلات الجريمة آخذة في الارتفاع هناك.

5. بكين، الصين:

تعتبر العاصمة الصينية إحدى أسوأ الأماكن التي قد يتم ترشيحها لك من أجل زيارتها، أكثر ما يجعل بكين مدينة سيئة السمعة هو الازدحام المجنون فيها فالمدينة هي موطن لأكثر من 22 مليون شخص، تلعب مستويات التلوث القياسية في المدينة دوراً في جعلها إحدى أسوأ المدن في قائمتنا.

4. نيويورك، ولاية نيويورك الأمريكية:

يقول كثير ممن زاروا مدينة نيويورك أن سكانها غير ودودين وغير متعاونين، تعتبر نيويورك أيضاً احدى أكثر المدن ازدحاماً في الولايات المتحدة والعالم.

3. لوس آنجلس، ولاية كاليفورنيا الأمريكية:

لوس انجلس موجودة هنا لذات الأسباب التي وضعت مدينة نيويورك في القائمة، أغلب سكان مدينة لوس انجلس هم من الأغنياء لكنهم في الواقع وقحين وغير ودودين أو متعاونين وذلك بشهادة من تعاملوا معهم في تلك المدينة.

2. اتلانتيك سيتي، ولاية نيوجيرسي الأمريكية:

يقول من قاموا بزيارة تلك المدينة أنها مليئة بالأشخاص الوقحين وسريعي الخطى الذين لن يعتذرون عند الاصطدام بك، بخلاف ذلك تعتبر مدينة أتلانتيك مدينة رائعة لمن يهوون نمط الحياة الليلية.

1. موسكو، روسيا:

تعتبر موسكو من أبرز الوجهات السياحية العالمية وعلى الرغم من ذلك تعتبر منعزلة عن العالم بشكل ما والسكان هناك غير متعاونين ولا مرحبين ويفضلون عدم التعامل مع الغرباء ولا يتقن اغلبهم اللغة الإنجليزية، حركة المرور في موسكو سيئة أيضاً مما يضعها في رأس قائمتنا.