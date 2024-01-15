سكان مورمانسك الروسية يستقبلون الشمس لمدة 37 دقيقة بعد غياب 40 يوما

الشمس هي مصدر الطاقة الرئيسي في العالم، بدونها لا يوجد ضوء ولا حياة ولا حرارة، هي مصدر التدفئة لكوكب الأرض، لها دور كبير في تنظيم حياة البشر، والمساعدة على حركة العمل، كما أن جدول الحياة اليومية، مرتبط بشروق وغروبها، ولكن هل تعلم أن هناك بلاد لا ترى الشمس لفترات طويلة، وبلاد لا يغيب عنها الشمس.

مدن لا ترى الشمس

مدينة مورمانسيك الروسية

مورمانسيك، مدينة في روسيا، يبلغ عدد سكانها 310 ألف تقريبا، تقع بجانب القضب الشمالي، حيث توجد ميناء كبيرة، يعمل أغلب سكانها في الصيد والنقل البحري، تغيب عن مورمانسيك الشمس في فصل الشتاء، لمدة شهر ونصف، حيث خرج سكان مدينة مورمانسك الروسية، لاستقبال شروق الشمس، وقد رأوها لمدة 37 دقيقة فقط، بعد غياب أربعون يوما.

سكان مورمانسك الروسية يستقبلون أول شروق للشمس بعد ليل قطبي استمر 40 يوماً، واستمر شروق الشمس لمدة 37 دقيقة فقط.🚨 pic.twitter.com/Yq5YnhW4So — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) January 14, 2024

بلاد لا ترى الشمس

هناك 10 مدن حول العالم لا ترى الشمس، في فترات من العام وهما:

مورمانسيك الروسية: تتوقف الشمس عن الظهور بداية 2 ديسمبر، وتعود 11 يناير. بلاد الإسكيمو: يشهد فصل الشتاء انقطاع ظهور الشمس نهائيا. فنلندا شمال أوروبا: تغيب الشمس في الشتاء حوالي شهرين. مدينة أوميو بالسويد: يسودها الظلام الدامس طوال فصل الشتاء. قرية رجوكان النرويجية: تحاط بمرتفعات وتلال، تحجب الشمس، ولكن السكان ثبتوا مرايا ضخمة، لعكس ضوء الشمس إليهم. لونغيرين النرويجية: شديدة البرودة، يعيش فيها ثلاثة آلاف دب قضبي، لا تشرق الشمس فيها، لمدة 4 شهور. قرية فيجانيلا الإيطالية: تغيب عنها الشمس دائما في الفترة بين 15 نوفمبر، حتى أول فبراير، والسبب أن القرية تحيط بها الجبال الشاهقة، وقد تم حل المشكلة، بتثبيت عدد من المرآيات الضخمة، لعكس أشعة الشمس. أيسلندا: تصل ساعات الليل فيها، إلى 20 ساعة في اليوم الواحد، بينما يقتصر النهار على أربع ساعات فقط، وذلك طول فصل الشتاء. جرينلاند: أكبر جزر العالم، لا ترى الشمس مطلقا، إلا من أواخر مايو، إلى نهاية يونيو، حيث تشرق الشمس في منتصف الليل. آلاسكا: غاية في البرودة، قد تصل إلى 60 درجة تحت الصفر، ويعيش سكان ألاسكا، ستة أشهر نهار فقط، وستة أشهر ليل فقط.

أماكن لا تغيب عنها الشمس

بينما تتعرض المدن السابقة، إلى فترات في العام، يغيب فيها الشمس، فإنها أيضا تشهد فترات أخرى، تشرق فيها الشمس ولا تغيب، حيث توجد أيضا 7 مدن لا يغيب عنها الشمس، مثل: