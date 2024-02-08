سقوط صاروخ وقصف مدفعي على ثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية

أغلقت السلطات الأمنية الإسرائيلية الطرق المحيطة بمقر فرقة الجليل في ثكنة برانيت بعد سقوط صاروخ من طراز (بركان) وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبعد ذلك أعلن حزب الله اللبناني في بيان بأن مقاتليه استهدفوا ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها بشكل مباشر.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية تصاعدًا في التوترات منذ الصباح حيث تم تسجيل قصف مدفعي كثيف على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى قصف مدفعي بين بلدتي الضهيرة ويارين في القطاع الغربي وفقًا لتقارير مراسلين.

كما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان استهدفت كريات شمونة، يُعتقد أن هذا الاستهداف يأتي كرد فعل على غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في مدينة الخيام أمس الأربعاء.

تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية