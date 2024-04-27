سقوط باب الطوارئ يجبر طائرة على العودة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي

ما زالت تستمر سلسلة حوادث طائرات شركة بوينغ الأميركية، حيث كشف مسؤولون أن باب الطوارئ سقط بشكل مفاجئ من طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا بعد وقت قصير من إقلاعها، وقد أضطر الطياران إلى العودة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية فقد أبلغ طيارا رحلة دلتا إيرلاينز رقم 520، وهي طائرة من طراز بوينغ 767 تقوم برحلة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، عن اهتزازات وضجيج بعد وقت قصير من إقلاعها، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء قرارهما بالعودة والهبوط في مطار جون كنيدي، بعد أن قضت الطائرة حوالي 33 دقيقة في الجو.

كما أعلنت رحلة رقم 520 حالة الطوارئ بعد أن لاحظ طاقم الطائرة “إشارة على سطح الطائرة تتعلق بمخرج الطوارئ في الجناح الأيمن، بالإضافة إلى صوت غير روتيني بالقرب من الجناح الأيمن”، وفقًا لتقارير شركة دلتا إيرلاينز ونشرتها صحيفة “إندبندنت”.

وفي بيان لها فقد أكدت شركة طيران دلتا بأن الطائرة كانت تقل 176 راكبًا، بالإضافة إلى الطيارين وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

حادث سقوط الطائرة



وبعد التفتيش فقد توصل الطاقم إلى أن باب الطوارئ المنزلق من طراز بوينغ 767 انفصل عن الطائرة، وحاليًا يعمل الطاقم على تحديد مكان هبوط الباب.

وقد أعلنت شركة دلتا بأنها سوف تتعاون بشكل كامل في التحقيقات المتعلقة بالحادث، تم سحب الطائرة التي تبلغ من العمر 33 عامًا من الخدمة، وتم نقل الركاب إلى رحلة أخرى متجهة إلى لوس أنجلوس، وفقًا لما أفادت به إدارة الطيران الفيدرالية.