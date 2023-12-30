سر الصمولة المفقودة وقبل حدوث الكارثة..«بوينغ» تطلب من شركات الطيران فحص جميع طائرات «737 ماكس»

دعت شركة بوينغ العالمية لصناعة الطائرات جميع شركات الطيران إلى فحص طائراتها من طراز “737 ماكس”، وذلك بحثًا عن خلل محتمل في جزء رئيسي من أنظمة الطيران الخاصة بها عقب العثور على صمولة خاصة بأحد أنواع تلك الطائرات والتي لها دور في التحكم بدفة الطائرة.

يذكر أن طراز “737 ماكس” شهد عدة مشكلات سابقًا وتسبب المشاكل في حوادث مميتة قبل سنوات عدة.

البحث عن مسمار وصمولة مفقودة

ووفقًا لما تم نشره عبر موقع “روسيا اليوم”، فقد أشارت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى أنها تراقب عمليات التفتيش المستهدفة والمهمة لكافة الطائرات من طراز “737 ماكس” للبحث عن مسمار مفكك محتمل في نظام التحكم في الدفة، والذي يعمل على استقرار الطائرة أثناء الرحلة، وقد نصحت بوينغ بإجراء عمليات التفتيش بعد اكتشاف مشغل دولي لم يتم ذكر اسمه وجود مسمار به صمولة مفقودة أثناء إجراء الصيانة الروتينية.

وأكدت بوينغ أيضًا أنه لم تحدث “حوادث في أثناء الخدمة” نتيجة للخلل المحتمل، وأن أطقم الطيران قاموا بفحص الدفة وإجراء فحص بصري يتضمن إزالة لوحة الوصول، ومن المقرر أن تستغرق العملية بأكملها حوالي ساعتين لكل طائرة.

مشاكل فنية عديدة تعرضت لها الطائرة قبل ذلك

وتعد طائرة بوينغ 737 ماكس، التي دخلت في خدمة تجارية لأول مرة في عام 2016 وتم إنتاجها بالمئات منذ ذلك الحين، حدي الطائرات التي واجهت مشاكل فنية عديدة، كما تم تعليق استخدامها لمدة تتجاوز 20 شهرًا بعد وقوع حادثين وكارثتين في عاميين متتالين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في إثيوبيا (2019) وإندونيسيا (2018).

وفي عام 2019، اعترفت الشركة بأن نظامها الآلي للتحكم في الطيران لعب دورًا معينًا في الحوادث المأساوية.

من الجدير بالذكر أن بوينغ أعلنت في أبريل أنها اكتشفت “مشكلة تصنيع” تؤثر على عدد كبير من الطائرات التي لم يتم تسليمها، حيث قام أحد المشغلين بتطبيق “عملية تصنيع غير قياسية” لتثبيت التجهيزات في الجسم الخلفي للطائرة، كما أكدت الشركة أن الأمر لا يتعلق بالسلامة المباشرة للطيران.