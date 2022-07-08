سر اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق.. المتهم يكشف السبب وراء قتله

أعلن التلفزيون الياباني، صباح اليوم الجمعة، وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق.

جاء ذلك بعد تعرض شينزو آبي، لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول، أثناء إلقاء خطاب في مدينة نارا، صباح اليوم الجمعة.

وتم نقل شينزو آبي للمستشفى في حالة حرجة، قبل الإعلان عن نبأ وفاته.

وحسب تقارير صحفية، فإن شينزو آبي تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.

وأوضحت مصادر حسب موقع روسيا اليوم “آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار”.

وتابعت المصادر ” شينزو آبي كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة مع سكتة قلبية ورئوية”.

ويبلغ شينزو آبي من العمر 67 عامًا، واستقال من منصبه في سبتمبر 2020.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، جري القبض على المسلح، واعترف بأنه أراد قتل آبي، لأنه غير راض عنه.

ويبلغ الجاني من العمر 41 عامًا، ويدعى تيتسويا ياماجامي، وهو فرد سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، حيث عمل بها لمدة 3 أعوام حتى 2005.