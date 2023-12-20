سريع الانتشار ويصيب الحالات السابق تطعيمها.. متحور كورونا الجديد يثير القلق ومطالبات بارتداء الكمامات

أصدر المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بيانًا هامًا، كشف فيه تفاصيل وتطورات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد JN.1، الذي وُصف بأنه سريع الانتشار ويصيب الحالات السابق تطعيمها، مؤكدة أنها تصنف المتحور بأنه مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86، لافتة إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله هذا المتحور على الصحة العامة العالمية خطر منخفض، مطالبة الصحيين ومن يتعامل في المجال الصحيح بضرورة ارتداء الكمامات.

الصحة العالمية تُصدر تحذير خطير من انتشار متحور جديد لـ كورونا.. وتطالب هذه الفئات بارتداء الكمامات

متحور كورونا الجديد

وأوضحت الصحة العالمية أنه ما يزيد من سرعة انتشار المتحور الجديد لكورونا JN.1، هو بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما يزيد من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان، لافتة إلى أن بدء في رصد البيانات، وستحدث تقييم مخاطر متحور JN.1 حسب الاقتضاء، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللقاحات الحالية تساعد على الحماية من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات الأخرى، بالتزامن مع انتشار الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة.

وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة

كما نصحت الصحة العالمية الأشخاص حول العالم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الوقاية من العدوى، باستخدام جميع الأدوات المتاحة التي تساعدهم على ذلك، وطالبت منتسبي الصحة في كل مكان وأعضاء المنظومات الصحية والمواطنين من اتخاذ ما يلي:

ارتداء الكمامات عندما في الأماكن مزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية.

حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

الحرص على تحسين التهوية.

احرص على الآداب التنفسية.

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

المواظبة على تنظيف يديك.

الحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا.

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

الحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرت أعراض

تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية.

ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية.

تحسين التهوية في المرافق الصحية.

تصريحات الصحة المصرية

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحور الجديد لكورونا 1.JN ذو معدل انتشار كبير، وهو أمر يزيد من مخاوف كثرة الإصابة به، بالإضافة إلى أنه يمتلك القدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين، مؤكدًا خلال تصريحات صحفية أن الوضع الوبائي مستقر والتطعيمات متوفرة، كما يتم تلقيها فى مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية.

ونصح متحدث الصحة المواطنين باتباع الإرشادات الاحترازية الأساسية، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.