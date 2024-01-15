لم يكتفي بسرقة شبكة الواي فاي الخاصة بجاره طيلة عاملين كاملين فقط، بل سخط وغضب بعد تغيير هذه الكلمة، ما دفعه للقيام بأمر لا يتخيله أحد تجاه جاره بعد إقدامع على تغيير الباسورد، هذا ما كشفت عنه بالفعل صحيفة إكسبريس واسعة الانتشار في بريطانيا، التي كشفت عن تفاصيل مشاجرة رجل بريطاني لم يُكشف عن هويته مع جاره لأنه استخدم كلمة المرور الخاصة بشبكة الـ”واي فاي” دون علمه لمدة عامين بعد رد فعل الأول معه.

سرقه سنتين| شخص يقدم على فعل غريب تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"

شخص يهاجم جاره بعد تغييره باسوورد الواي فاي

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرجل الذي شارك قصته عبر موقع التواصل الاجتماعي، أثار غضب الكثيرين، بعدما ظهر في مقطع فيديو نشره، قيام جاره بطرق الباب عليه بشكل مفاجئ، قائلًا له: توجد مشكلة في شبكة الواي فاي الخاصة بك، لقد غيرت كلمة المرور الخاصة بك، والآن لا يمكنني استخدامها، من فضلك أخبرني بها حتى أستطيع التصفح على الإنترنت، وبالتالي تنتهي المشكلة، وهو الأمر الذي أصاب صاحب الراوتر بحالة من الذهول بعد اندهاشه من موقف جاره.

وبالتالي وجه إليه الرجل سؤال بديهي قائلًا: هل كنت تستخدم الواي فاي الخاص بي من قبل؟ فكانت الإجابة الصادمة من جاره الذي لم يراعي حقوق الجيرة، بأنه يستخدمه منذ أكثر من عامين كاملين، يتصفح فيه النتب بكل سهولة بعد تمكنه من الحصول على باسوورد الواي فاي، فرد عليه جاره: إذا كنت ترغب الآن في القيام بذلك يجب أن تدفع معي مقابل خدمة الواي فاي، إلا أنه استمر الرجل في محاولة إقناع جاره بمشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي وعندما رفض وصفه بأنه جار غير جيد.

كيفية حماية الواي فاي

ومن ناحية أخرى، يبحث الكثير من المستخدمين بشكل دائم عن أفضل الطرق وكيفية حماية شبكة الواي الفاي الخاصة به من الاختراق، حيث يكاد لا يخلو منزل من جهاز رواتر يبث الواي فاي لجميع أفراد الأسرة، إلا أنهم قد يعانون من اختراق البعض للشبكة والحصول على الرمز السري واختراقها، وبالتالي استهلاك كميات كبيرة من النت المنزلي، وبالتالي يترتب على ذلك سرعة انتهاء الباقة، ويتطلب دفع مزيد من المال لتجديدها.

إليكم أبرز طرق الحفاظ على الواي فاي من الاختراق:

غلق الشبكة برمز سري صعب اختراقه، مكون من أرقام مختلفة وحروف صغير وكبيرة ورموز وغيرها.