سرقة عمل فني لبانكسي “إشارة قف للحرب” في لندن والشرطة توقف المشتبه به

أوقفت شرطة لندن رجل يشتبه في قيامه بسرقة علامة مرورية في شوارع المدينة، كان مرسوم عليها لوحة فنية لفنان الشارع الشهير بانكسي.

الشرطة تحقق في الحادث- المصدر: نجوم مصرية

بانكسي نشر صورة عن عمله الجديد في موقع الصور الشهير “انستجرام” حتى يعلن عن أنه هو صاحب هذا العمل الجديد، والذي هو عبارة عن ثلاث مسيرات حربية على علامة “قف” أو “stop” المرورية، وظهرت اللوحة الجمعة في أحد شوارع حي بيكهام جنوب شرق العاصمة الإنجليزية.

وذكر أحد شهود العيان، ويدعى “أليكس” 26 عاما للوكالة الإنجليزية «بي إيه» أنه لم يحدث أي رد فعل من المارة الذي كانوا متواجدين في المكان أثناء رؤية السارق، وكأن الأمر غير غريب، لكن سأله بعضهم “ماذا تفعل؟”، ولم يدري أحد منهم ماذا يجب فعله في مثل هذا الموقف؟.

وكان الرجل الذي انتزع العمل الفني قد بدأ عمله بمجرد أن تم تثبيته على عموده، وظهر في مقاطع فيديو وثقها شهود عيان، وعرضتها وسائل اعلام.

🇵🇸 A piece of art made by Banksy showing solidarity with those suffering in Gaza was stolen less than an hour after it was confirmed to be legit. pic.twitter.com/G1HDjZwaIF

— Censored Men (@CensoredMen) December 22, 2023