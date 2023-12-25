سرقة عمل فني لبانكسي “إشارة قف للحرب” في لندن والشرطة توقف المشتبه به

أوقفت شرطة لندن رجل يشتبه في قيامه بسرقة علامة مرورية في شوارع المدينة، كان مرسوم عليها لوحة فنية لفنان الشارع الشهير بانكسي.

الشرطة تحقق في الحادث- المصدر: نجوم مصرية

بانكسي نشر صورة عن عمله الجديد في موقع الصور الشهير “انستجرام” حتى يعلن عن أنه هو صاحب هذا العمل الجديد، والذي هو عبارة عن ثلاث مسيرات حربية على علامة “قف” أو “stop” المرورية، وظهرت اللوحة الجمعة في أحد شوارع حي بيكهام جنوب شرق العاصمة الإنجليزية.

وذكر أحد شهود العيان، ويدعى “أليكس” 26 عاما للوكالة الإنجليزية «بي إيه» أنه لم يحدث أي رد فعل من المارة الذي كانوا متواجدين في المكان أثناء رؤية السارق، وكأن الأمر غير غريب، لكن سأله بعضهم “ماذا تفعل؟”، ولم يدري أحد منهم ماذا يجب فعله في مثل هذا الموقف؟.

وكان الرجل الذي انتزع العمل الفني قد بدأ عمله بمجرد أن تم تثبيته على عموده، وظهر في مقاطع فيديو وثقها شهود عيان، وعرضتها وسائل اعلام.

🇵🇸 A piece of art made by Banksy showing solidarity with those suffering in Gaza was stolen less than an hour after it was confirmed to be legit. pic.twitter.com/G1HDjZwaIF — Censored Men (@CensoredMen) December 22, 2023

وبالنسبة لشرطة لندن، فإنها في بداية الأمر أعلنت أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن، إلا أن المجلس البلدي المكلف بعلامات المرور في ساوثبارك، أعلن مساء الجمعة عن رغبته في استعادة العلامة، وتقدم ببلاغ إلى الشرطة بما حدث في جنوب شرق لندن.

وتم توقيف الرجل المشتبه به مساء السبت احتياطيا، وذكر المتحدث باسم الشرطة أن الحادث قيد التحقيق حاليا، ودعت أي شخص لديه معلومات عن الحادث، أن يتقدم به إلى المحققين والاتصال بالشرطة لإبلاغها.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى من نوعها التي يتم فيها سرقة أعمال بانكسي، فقد سبق وأن سرق باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان، الذي أنجز عليه عملا تكريميا لضحايا الهجمات التي حدثت في باريس في 13 نوفمبر 2015، كما تم تخريب لوحة جدارية تدين العنف المنزلي تظهر فيها ربة منزل بأسنان مكسورة، وآثار كدمات على عينها.

من هو بانكسي؟

هو فنان جرافيتي إنجليزي، مشهور بأعماله الفنية، لكنه مجهول في نفس الوقت، من مواليد 1974، ويعتقد أن اسمه الحقيقي “روبرت بانكسي”، ولا يوجد شئ مؤكد عن هويته، إلا أن أعماله منتشرة في عدد من المواقع في بريطانيا، وخاصة في لندن وبريستول، وأماكن أخرى حول العالم مثل الضفة الغربية على الجدار العازل.