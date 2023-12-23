سرقة عمل جديد لفنان الشارع “بانكسي” عن حرب غزة

بعد أقل من ساعة واحدة فقط على رسمه، مجهول يقوم بسرقة عمل فني جديد لفنان الشارع الشهير بانكسي.

أعلن موقع الجارديان البريطاني سرقة عمل فني جديد يخص فنان الشارع المجهول “بانكسي” والذي كان قد رسمه مؤخرا في إحدى اللوحات المرورية بمدينة لندن، توثق فيديوهات متداولة عملية السرقة من دون التوصل لهوية السارق الحقيقي، تظهر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت شخصا يفك اللوحة الذي تحمل العمل الفني ويركض بها مبتعدا، لم تتوصل الشرطة البريطانية حتى الآن لهوية الشخص المسؤول عن عملية السرقة، تساءل مستخدمون لموقع إكس عبر الإنترنت من البرود والجمود الذي ظهر على الناس إبان عملية السرقة حيث لم يبد أي منهم ردة فعل ولم يقم أحد بمقاومة السارق.

ويَظهر العمل الفني الجديد لبانكسي ثلاث طائرات من دون طيار تبدو كمسيرات حربية موضوعه بشكل متوازٍ على لوحة “قف” المرورية الشهيرة في إشارة منه للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأثارت تلك الحادثة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتساءل البعض عما إذا كانت تلك عملية سرقة أم أنها إزالة للعمل الفني احتجاجا على محتواه، شاهد الصورة على انستغرام من هنا.

كيف يعرف الناس أن العمل أصلي ولا يعود لفنان آخر:

اعتاد فنان شارع المجهول بانكسي الذي لا يعلم أحد بعد هويته الحقيقية على نشر صور لأعماله الفنية بعد إنجازها عبر حسابه الرسمي في موقع انستغرام، يبدو أن السارق كان قد شاهد المنشور ولاحظ التشابه بينه وبين لوحة كان قد شاهدها في اليوم نفسه لذلك سارع بسرقتها، لم تكن هذه هي المرة الأولى الذي يسرق فيه عمل للفنان بانكسي حيث سجلت عملية سرقة عمل فني له يدين العنف المنزلي كما تمت سرقة باب خشبي يحوي لوحة فنية له يكرم بها ضحايا هجمات باريس في 2015.

يذكر أن الفنان بانكسي هو شخص مجهول الهوية يقوم بنشر الإبداعات في الشوارع وفي الجدران وفي الأبواب وتهدف أعماله الفنية لنشر رسالة معينة للمجتمع، ويبقي الفنان العالمي هويته طي الكتمان على الرغم من بعض التسريبات التي تكهنت بهويته الحقيقية.