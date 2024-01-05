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سد النهضة الإثيوبي يدخل مرحلته النهائية

عبد الرحمن عياد

اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي ودخلت السلطات الإثيوبية مرحلته النهائية حسبما أعلنته السلطات المحلية. وقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميقي ميكونين بأن الإثيوبيين استثمروا مواردهم وجهودهم في بناء السد على مدار السنوات الـ12 الماضية وبلغت نسبة الإنجاز حاليًا 94.6 بالمئة.

وقد عقدت الدول وهي إثيوبيا ومصر والسودان أربع جولات من المحادثات الثلاثية خلال الأشهر السابقة، ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المعلقة بشأن السد.
وقد أعلن ميكونين بأن (المفاوضات توقفت بسبب موقف مصر من عدم جدوى المفاوضات الثلاثية، ولكنه أكد استعداد إثيوبيا للاستمرار في المفاوضات على أساس المبادئ والوصول إلى اتفاق).

ومن جانبها فقد أعلنت مصر أن أحدث جولة من المحادثات انتهت دون تحقيق أي تقدم، وأكدت أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وقد أكدت وزارة الري المصرية أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضها للضرر.

ومن جانبها فقد ردت وزارة الخارجية الإثيوبية على مصر (بأنها حرفت مواقف إثيوبيا في المحادثات، وأشارت إلى عدم استعداد مصر لتقديم تنازلات).

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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