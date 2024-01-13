سحابة عدسية في اليابان تخطف الأبصار في سماء تويوما

استيقظ سكان مدينة تويوما اليابانية اليوم، على مشهد مريب في السماء، وهو ظهور سحابة عدسية، حيث لا يعلم أحد بالتحديد سبب ظهورها، فما هي حقيقة السحابة الغريبة، وهل ترتبط بالزلزال الذي حدث في اليابان منذ أيام قليلة.

سحابات عدسية في اليابان فوق جبل فوجي

زلزال اليابان

وكانت اليابان قد شهدت زلزالا عنيفا، في أول أيام العام الجديد، قوته 7.6 ريختر، حيث ضرب وسط اليابان وخلف 215 قتيلا، 103 في عداد المفقودين، وتسبب في انزلاقات أرضية، وتابعه تسونامي أدى إلى إصابة 560 شخصا، وشهدت عمليات الإنقاذ، وعمليات البحث على المفقودين صعوبة بالغة، وسط الثلوج، ومن المعروف أن اليابان من مناطق الزلازل، وقد شيدت مبانيها، ومنشآتها، لتفادي أكبر قدر من الخسائر.

ظهور السحابة العدسية

وقد ارتبط ظهور السحابة العدسية اليوم، في المناطق التي حدث فيها الزلزال في اليابان، بحسب سكاي نيوز عربية، السحابة تشبه الدائرة، وهي ظاهرة ليست بالفريدة من نوعها، فقد حدثت في عدة بلدان من قبل، ولكن الغريب إنها ترتبط بشكل أو بآخر بالزلازل، فقد ظهرت في تركيا سحابة عدسية غيمة، تشبه الوردة، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، بقوة 7.8 ريختر، وأودى بحياة عشرات الآلاف، ولكنها ظهرت أيضا، قبل حلول الزلزال بأسابيع، كما تم رصد السحابة العدسية في المغرب أيضا، بعد الزلزال العنيف الذي ضربها يوم 8 سبتمبر الماضي، بمقياس 6.8 ريختر.

السحب العدسية

تعد السحب العدسية، من الظواهر الطبيعية المتعلقة بالتضاريس، حيث يكون تشكيلها في أغلب الأحيان، خلف الحواجز الجبلية، أو التلال، حيث يواجه الهواء عائق التضاريس الطبيعية، فيحدث منع تدفق الهواء، ومن ثم تتحول حركة الهواء إلى دوامات تلتف، وتشكل السحب العدسية، وقد تنذر السحابة العدسية، بعدم استقرار الغلاف الجوي، وتكمن خطورتها في الرحلات الجوية، فعلى الطيار تجنب الطيران، بالقرب منها، ولكنها لا يمكن أن تتنبأ بحدوث زلازل، ولكنها قد تحدث بعد الزلازل، نتيجة لعدم استقرار الغلاف الجوي.