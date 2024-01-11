ستاربكس وحقوق الإنسان قصة لا تنتهي

قامت مجموعة حقوق المحامين برفع دعوى قضائية ضد ستاربكس بسبب إعلانات غير صحيحة، زاعمة أنه على الرغم من ادعاء ستاربكس أصبحت تستورد من مصادر مستقلة، فالشركة تستورد القهوة من موردين مرتبطين بانتهاكهم حقوق الإنسان.

قامت الرابطة الوطنية للمستهلكين العاملين في محكمة المستهلكين الأمريكيين برفع دعوى في محكمة بواشنطن العاصمة يوم الأربعاء، باستثناء المجموعة في المؤتمر الصحفي.

وعرض ممثل عن حقوق الإنسان والعمال في المزارع في كلا من غواتيمالا، والبرازيل، وكينيا بما في ذلك مزاعم ضد عمال ستاربكس في دولة البرازيل، وقد أعلن مراسل البرازيل أنه تم تقليص عمال “العبودية”.

وكان ادعاء ستاربكس في ذلك الوقت أنه سوف يتم “التحقق بدقة” من تلك الأخبار.

وتزعم أنها على الرغم من هذه الحالات، فإن الشركة تقوم بتسوّيق المصادر التي تحتوي على أنها “أخلاقية 100%”.

وذكرت شبكة NBC News أن الشركة لم تزودهم فوراً بمعاييرنا، وقالت بعض مصادرها: “نحن نلتزم مثل هذه المزاعم على المتسابق، ونشارك في الالتزام بمعاييرنا.

وطلبنا من كل سلسلة الخضوع للرقابة وسنكمل التزامنا بالعمل مع شركائنا التجاريين الرئيسيين “النهاية النهائية في بيان حقوق الإنسان العالمي”.

في ظل تحالفهم مع المستهلكين في واشنطن هذا الأسبوع ستاربكس قاموا باستخدام منصة الدفع الخاصة بهم من خلال عملاء يتخلون عن مبادرة صغيرة غير منفقة في بطاقات التوقيع.

وأشارت بعض التقارير بادعاء المجموعة أن الشركة قد تجمع نحو ما يعادل 900 مليون دولار من الأرباح الإضافية من خلال هذه الممارسات في حين عارضت ستاربكس هذه الجلسات وتطالب لمجلة Fortune بأنها “ملتزمة للعمل مع ولاية واشنطن وباقي الأطراف ملتزمة بجميع قوانين الرسوم ولوائحها