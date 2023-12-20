ستاربكس تتعرض لضغوط متزامنة مع حرب غزة… رسالة من “ستاربكس”

شركة مقاهي “ستاربكس” اعتبرت أن المحتجين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس “متأثرون بالتضليل على منصات التواصل الاجتماعي”، بشأن مواقف الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في رسالة للموظفين، أن “العديد من مقاهي ستاربكس تعرضت لحوادث تخريب”، ومشيراً أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

وتعتبر سلسلة المقاهي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين، الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقامت شركة “ستاربكس” ومقرها سياتل، برفع دعوه قضائية في أكتوبر ضد نقابة عمالية تمثل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجراً أميركياً، وهذا بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بياناً على منصات التواصل الاجتماعي.

وحينها، قالت الشركة إن بيان النقابة “يعكس دعمها للعنف الذي ترتكبه حماس” ‬‬.

وقالت الشركة في ذلك الحين، إنها “تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف”، وأضافت أنها “تعارض بشدة الآراء التي عبرت عنها النقابة”.