سبب منع جندى إسرائيلى من دخول التشيك

قامت سلطات التشيك في مطار براغ الدولي بإيقاف جنديا في الجيش الإسرائيلي شارك بالحرب في غزة ولبنان، بعد أن تلقت إخطارا من فرنسا يفيد بوجود “تنبيه جنائي” صادر بحقه.

ووفقًا لما جاء برواية الجندي الاحتياطي، الذي سافر إلى براغ لقضاء إجازة قصيرة مع زوجته، فقد تم احتجازه لساعات طويلة داخل المطار قبل أن يمنع من دخول البلاد ويجبر على العودة إلى إسرائيل، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وحدثت الواقعة مساء الثلاثاء، حين أوقف رجال الشرطة الزوجين أثناء فحص الجوازات في مطار براغ، وأبلغوا الجندي بأنه ممنوع من دخول الأراضي التشيكية.

وبعد استجواب مطول، قالت السلطات أن فرنسا أدرجت اسمه على قائمة “تنبيه جنائي” سارية في جميع دول منطقة شنجن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية.

ومنذ بدء حرب غزة التي استمرت عامين، واجه عسكريون إسرائيليون الملاحقة في دول عدة، وسط اتهامات بارتكابهم جرائم حرب في القطاع المدمر.