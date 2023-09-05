سبب الرغبة في تغيير اسم دولة الهند إلى بهارات؛ وما معنى الاسم الجديد

أثارت دعوات الحضور الرسمية الموجهة للمشاركين في قمة العشرين الجدل بسبب استخدام مصطلح “رئيس بهارات” بدلاً من “رئيس الهند” المتعارف عليه عادةً، وقد أدى ذلك إلى موجة كبيرة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهكذا خطوة، وفي مقالنا سنتعرف على سبب تغيير اسم الهند إلى دولة بهارات، وما معنى الإسم بهارات.

علم دولة الهند - المصدر: خاص لنجوم مصرية

يعود السبب وراء سعي الحكومة الهندية الحالية بتغيير اسم البلاد إلى “بهارات” أن الكتب التاريخية والمقدسة لديهم تُعرِف الهند باسم “بهارات”، كما أن تغيير الاسم يعكس رغبة الهند في تخطي آثار الاستعمار البريطاني، الذي عمل وقتها على استخدام اسم “الهند” وإشاعته أكثر حول العالم، وذلك بالرغم من نيل الهند حريتها منذ 74 عامًا تقريبًا.

ما معنى اسم بهارات؟

اسم “بهارات” يعد الاسم الأصلي للهند في اللغة الهندية، وقد اشتق من الكلمة السنسكريتية “بهاراتام” وتعني “أرض الجنوب”.

قد يبدو للكثيرين أن تغيير الحكومة الهندية اسم الهند، قد يكون أفضل بكثير بالنسبة للشعب الهندي ويعزز الوحدة والهوية الوطنية، ولكن الأمر لن يكون بالسهولة المتوقعة وخاصة أن الإجراء لقي معارضة كبيرة من بعض الأحزاب السياسية، ويرون أن القرار يدمر الإرث والسمعة الدولية التي بنتها الهند على هذا الاسم.